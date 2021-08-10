雄獅帛琉旅遊泡泡4天行程最熱門 推估打疫苗需求夯

帛琉旅遊泡泡即將重啟，自從疫情指揮中心指揮官陳時中透露將重啟帛琉旅遊泡泡的消息後，旅行社業者上星期五推出預購旅遊商品，由於打疫苗的剛性需求，開放預購僅3天就破千組預購，訂購踴躍，旅行社訂單接到手軟。

帛琉旅遊泡泡2.0受青睞業者3天湧入千組預購訂單

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍分析，相較於4月帛琉旅遊泡泡1.0，這次2.0版本兼具觀光旅遊及疫苗施打，並且開放旅客自由行，回台不需入住防疫旅館隔離，僅須實施5天加強版自主健康管理及9天一般自主健康管理，故訂單踴躍。

游國珍表示，雄獅旅遊帛琉行程8/14、8/21、8/28、8/18、8/25共5個出發日，包含3趟次5天4夜；2趟次4天3夜行程，截至今日（8/9）15：30以前預購需求單已累計1,900筆，預計今日將破2,000筆。根據預約訂單資料，目前帛琉的4日行程比5日行程的需求多出一倍，傳統帛琉產品以5天佔大宗，所以推估消費者是以打疫苗為主。

雄獅推出機+酒和團體產品洽談直航包機中

雄獅旅遊自8/14起推出5趟次帛琉旅遊商品預購，分為機加酒及團體行程兩種方案，機加酒4日最低34,900元起、5日商品36,900元起，皆含飯店早餐及定點接送服務；團體旅遊4日行程64,900元起、5日為69,900元起。

但隨著8/14首航日期即將到來，觀光局尚未正式提出相關政策，因此首航日期也可能延後。另外為回應廣大的消費者需求，雄獅旅遊正洽談直航包機，出發日期暫定於8月下旬。

帛琉疫苗費用相較關島便宜相關SOP密切了解中

據了解，帛琉當地準備約2,000劑疫苗，包含嬌生、輝瑞、莫德納，每劑售價為50元美金，相較關島的100元美金，便宜了一半。依照觀光規範，旅行社禁止提供醫療旅遊等行為，在疫苗施打部分僅提供旅客相關資訊，相關SOP將與帛琉當地密切聯繫暸解中。

依照目前旅行社端所收到的洶湧需求，恐怕疫苗很快用鑿。對此游國珍表示，疫苗旅遊市場是快速變化、不可控的，所以長期來看，還是需要回歸一般旅遊的需求。

為提供旅客更好、更完善的服務品質，雄獅旅遊預計8/14首航派遣總經理和員工共8人進駐帛琉，提供旅客當地旅遊行程諮詢、景點介紹、翻譯、緊急協助等協助，待帛琉旅遊市場回歸正常時，持續提供旅客更完善的服務

3家上市櫃公司與雄獅洽談學者認為疫苗旅遊商機變化快

此外，游國珍透露，受到先前關島疫苗旅遊熱潮的影響，已接獲不少企業詢問，表達送員工前往帛琉進行獎勵旅遊的意願，目前已知至少3家上市櫃公司正在接洽，以求施打疫苗兼具國外旅遊的效果。

關於如何評估帛琉疫苗觀光商機？台大國企系教授陳厚銘表示，目前市場銷售熱度高，研判會有兩類族群前往，一是年輕族群，第一劑都還未施打到，第二類是年長族群，他們可能打完第一劑AZ，可到國外混打第二劑，或等不到第二劑的莫德納，企業界根據產業類別，有些會有需要員工疫苗打滿的急迫性，以提升競爭力與量能，帛琉節省住宿防疫旅館的時間，具有增加效率的優勢，不過須因應台灣疫苗供應狀況、邊境管制措施等因素，市場變化會非常快速。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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