快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

雄獅帛琉旅遊泡泡4天行程最熱門 推估打疫苗需求夯

欣傳媒 / 欣傳媒
帛琉旅遊泡泡將重啟，打疫苗的需求讓旅行社的訂單爆量；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉旅遊泡泡將重啟，打疫苗的需求讓旅行社的訂單爆量；圖片／帛琉觀光局提供

帛琉旅遊泡泡即將重啟，自從疫情指揮中心指揮官陳時中透露將重啟帛琉旅遊泡泡的消息後，旅行社業者上星期五推出預購旅遊商品，由於打疫苗的剛性需求，開放預購僅3天就破千組預購，訂購踴躍，旅行社訂單接到手軟。

帛琉旅遊泡泡2.0受青睞業者3天湧入千組預購訂單

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍分析，相較於4月帛琉旅遊泡泡1.0，這次2.0版本兼具觀光旅遊及疫苗施打，並且開放旅客自由行，回台不需入住防疫旅館隔離，僅須實施5天加強版自主健康管理及9天一般自主健康管理，故訂單踴躍。

游國珍表示，雄獅旅遊帛琉行程8/14、8/21、8/28、8/18、8/25共5個出發日，包含3趟次5天4夜；2趟次4天3夜行程，截至今日（8/9）15：30以前預購需求單已累計1,900筆，預計今日將破2,000筆。根據預約訂單資料，目前帛琉的4日行程比5日行程的需求多出一倍，傳統帛琉產品以5天佔大宗，所以推估消費者是以打疫苗為主。

雄獅推出機+酒和團體產品洽談直航包機中

雄獅旅遊自8/14起推出5趟次帛琉旅遊商品預購，分為機加酒及團體行程兩種方案，機加酒4日最低34,900元起、5日商品36,900元起，皆含飯店早餐及定點接送服務；團體旅遊4日行程64,900元起、5日為69,900元起。

但隨著8/14首航日期即將到來，觀光局尚未正式提出相關政策，因此首航日期也可能延後。另外為回應廣大的消費者需求，雄獅旅遊正洽談直航包機，出發日期暫定於8月下旬。

帛琉疫苗費用相較關島便宜相關SOP密切了解中

據了解，帛琉當地準備約2,000劑疫苗，包含嬌生、輝瑞、莫德納，每劑售價為50元美金，相較關島的100元美金，便宜了一半。依照觀光規範，旅行社禁止提供醫療旅遊等行為，在疫苗施打部分僅提供旅客相關資訊，相關SOP將與帛琉當地密切聯繫暸解中。

依照目前旅行社端所收到的洶湧需求，恐怕疫苗很快用鑿。對此游國珍表示，疫苗旅遊市場是快速變化、不可控的，所以長期來看，還是需要回歸一般旅遊的需求。

為提供旅客更好、更完善的服務品質，雄獅旅遊預計8/14首航派遣總經理和員工共8人進駐帛琉，提供旅客當地旅遊行程諮詢、景點介紹、翻譯、緊急協助等協助，待帛琉旅遊市場回歸正常時，持續提供旅客更完善的服務

3家上市櫃公司與雄獅洽談學者認為疫苗旅遊商機變化快

此外，游國珍透露，受到先前關島疫苗旅遊熱潮的影響，已接獲不少企業詢問，表達送員工前往帛琉進行獎勵旅遊的意願，目前已知至少3家上市櫃公司正在接洽，以求施打疫苗兼具國外旅遊的效果。

關於如何評估帛琉疫苗觀光商機？台大國企系教授陳厚銘表示，目前市場銷售熱度高，研判會有兩類族群前往，一是年輕族群，第一劑都還未施打到，第二類是年長族群，他們可能打完第一劑AZ，可到國外混打第二劑，或等不到第二劑的莫德納，企業界根據產業類別，有些會有需要員工疫苗打滿的急迫性，以提升競爭力與量能，帛琉節省住宿防疫旅館的時間，具有增加效率的優勢，不過須因應台灣疫苗供應狀況、邊境管制措施等因素，市場變化會非常快速。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196366

帛琉 旅行社 觀光

延伸閱讀

Delta變異株流行 中國多家公司研發疫苗加強針

帛琉可打疫苗、返國免住檢疫旅館？雄獅：已破千組預訂

帛琉旅遊將重啟 雄獅：預約人數將破2000人

睽違三個月！ 台鐵美學觀光列車鳴日號即將復駛

相關新聞

CSD中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院口罩」來囉！一次擁有4大學院　首波限量開賣時間快鎖定

繼今年3月為《哈利波特》20周年推出首部曲「入學通知款」口罩之後，CSD中衛和華納兄弟消費品部再度攜手推出二部曲 「霍格...

「美少女戰士甜點店」首進台灣！造型杯子蛋糕、人型熱壓吐司必吃，還有周邊夜燈好吸睛

陪伴許多少年少女超過20年的「美少女戰士」，這回確定要成立期間限定甜點店並首次進駐台灣啦！「美少女戰士Crystal期間限定甜點店」8月11日正式營業，從1比1人形立牌、超繽紛粉紅裝潢，再到系列卡通造型輕食與人氣周邊商品全部統統都有，喜歡美少女戰士的朋友們千萬不能錯過！

北部海洋飯店、森林溫泉酒店「買1晚送1晚」到月底！千元能入住，山派、海派都滿足

全台二級警戒延長至8/23，許多人紛紛開始尋找短暫放風的旅遊行程，今天跟大家分享北部兩大人氣飯店的限時「買一送一」優惠，不論是喜歡海洋風光的海派，抑或是喜歡吸收芬多精的山派，都能隨喜好入住，最低每人1

甜蜜過七夕！ 全台各大「飯店優惠活動」統整，讓你好好「安太座」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 隨著疫情降溫，以及七夕情人節即將浪漫到來，你是否已經計畫好今年的七夕該怎麼度過呢？是宅在家的溫馨日常，還是來場偶爾甜蜜的小旅行呢？在七夕假期許多飯店也不約

2021花蓮金針花季開跑！「赤柯山＆六十石山」黃金花毯綻放，最美花期、人流管制一覽

隨著全台疫情警戒降級，8月也正好迎來夏季最美黃金花毯的盛開期。年度盛事「2021花蓮金針花季」已於即日登場，當地兩大區人氣花海「赤柯山（赤科山）」、「六十石山」花都開好了，染上一片黃澄澄，預計下週（1

中元普渡超應景 「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」4超商同步開賣

迎接中元節，拜拜必備的商品之一、在台飄香超過40年的國民速食乾麵「維力炸醬麵」，現在也應景變身悠遊卡，以等比例縮小的擬真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。