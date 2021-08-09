北部海洋飯店、森林溫泉酒店「買1晚送1晚」到月底！千元能入住，山派、海派都滿足

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
大板根及和逸飯店客房示意圖。圖／大板根森林溫泉酒店臉書、圖／和逸飯店官網
大板根及和逸飯店客房示意圖。圖／大板根森林溫泉酒店臉書、圖／和逸飯店官網

全台二級警戒延長至8/23，許多人紛紛開始尋找短暫放風的旅遊行程，今天跟大家分享北部兩大人氣飯店的限時「買一送一」優惠，不論是喜歡海洋風光的海派，抑或是喜歡吸收芬多精的山派，都能隨喜好入住，最低每人1000元即可來場悠哉度假。

舒適客房原價每晚3999元。圖／和逸飯店官網
舒適客房原價每晚3999元。圖／和逸飯店官網

國泰飯店旗下「COZZI Blu和逸飯店桃園館」主打海洋風客房樓層及海岸客房，日前因應2020東奧台灣選手刷新歷屆奪牌紀錄，特別祭出「和逸咬金·奪牌就送啦!」住一送一住房專案，開放舒適客房、和逸客房、景隅客房等「買一送一」，最低3999元即可入住兩晚，平均一人一晚只要1000元。每筆訂房還會贈送一片金牌餅乾，讓住客也能共享東奧台灣選手奪牌喜悅。

專案即日起至8/31開放訂房，第一晚入住時間截至9/30的每週日至周四，週五、週六不適用，可選擇連住兩晚或一晚兩房，8月底前入住還可使用COVID-19疫苗接種紀錄卡享「房型免費升等」。不過專案不提供早餐，房價需另加10%服務費用及5%稅金。

大板根森林溫泉酒店的森林遊樂區，為許多人親近大自然的抒壓選項。圖／大板根森林溫泉酒店臉書
大板根森林溫泉酒店的森林遊樂區，為許多人親近大自然的抒壓選項。圖／大板根森林溫泉酒店臉書

此外，位於新北的「大板根森林溫泉酒店」限定專案「暖心打氣 氧森抗疫」持續開跑中。8/31前只要訂購雙人客房，即有「買一晚送一晚」優惠，活動期間入住還可免費爽逛國寶級森林園區，因應防疫8/23為止每人贈送兩張露天溫泉券，第二晚住宿則可於2022/06/30前兌換，限平日週日至週五住宿。

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