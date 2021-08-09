2021花蓮金針花季開跑！「赤柯山＆六十石山」黃金花毯綻放，最美花期、人流管制一覽
隨著全台疫情警戒降級，8月也正好迎來夏季最美黃金花毯的盛開期。年度盛事「2021花蓮金針花季」已於即日登場，當地兩大區人氣花海「赤柯山（赤科山）」、「六十石山」花都開好了，染上一片黃澄澄，預計下週（14日）就能迎接最美花期，一路至9月中旬都能欣賞絕美花況，花仙子們記得配合人流管制、防疫措施排行程喔！
赤柯山金針花海全區達25公頃，其中「小瑞士農場」為種有面積最大金針花海的園區，憑藉群山環繞的寬闊美景，成為秒出國的熱門首選。而另一「赤科農場」也於臉書公佈最新花況，表示金針花比往年提前一周，預計8/14為盛開期，滿山滿谷的飽滿金黃花浪令人期待。
此外，六十石山金針花海目前也已吸引不少遊客前往，俯瞰整片山岳的優秀視角、有耶穌光之稱的雲隙光皆為招牌必拍，夜晚還有機會賞銀河，升級版田野景致備受歡迎。
花季期間上山人車將採總量管制，平日至多2000人，假日上限為5000人，比以往降載50%。提醒大家賞花勿忘全程配戴口罩，配合防疫指引，安心放鬆健康回家，若想更全面抗疫也可選擇線上賞花，來場免出門的特色旅遊。
2021年花蓮金針花季
活動期間：8/7-10/14預計最佳花期：8/14至9/21上山人流總量管制：平日2000人、假日5000人（每日07:30-17:00）
延伸閱讀：
．花仙子新亮點！「2021桃園蓮花季」開好開滿，坐大王蓮、拍全新彩虹風箏步道
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言