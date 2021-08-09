2021花蓮金針花季開跑！「赤柯山＆六十石山」黃金花毯綻放，最美花期、人流管制一覽

隨著全台疫情警戒降級，8月也正好迎來夏季最美黃金花毯的盛開期。年度盛事「2021花蓮金針花季」已於即日登場，當地兩大區人氣花海「赤柯山（赤科山）」、「六十石山」花都開好了，染上一片黃澄澄，預計下週（14日）就能迎接最美花期，一路至9月中旬都能欣賞絕美花況，花仙子們記得配合人流管制、防疫措施排行程喔！

赤柯山小瑞士農場8/9花況達6-7成。圖／赤柯山小瑞士農場

赤柯山金針花海全區達25公頃，其中「小瑞士農場」為種有面積最大金針花海的園區，憑藉群山環繞的寬闊美景，成為秒出國的熱門首選。而另一「赤科農場」也於臉書公佈最新花況，表示金針花比往年提前一周，預計8/14為盛開期，滿山滿谷的飽滿金黃花浪令人期待。

赤科農場8/6最新花況。圖／赤科農場臉書專頁

此外，六十石山金針花海目前也已吸引不少遊客前往，俯瞰整片山岳的優秀視角、有耶穌光之稱的雲隙光皆為招牌必拍，夜晚還有機會賞銀河，升級版田野景致備受歡迎。

六十石山金針花海歷屆美照。圖／IG@vivian06041授權

花季期間上山人車將採總量管制，平日至多2000人，假日上限為5000人，比以往降載50%。提醒大家賞花勿忘全程配戴口罩，配合防疫指引，安心放鬆健康回家，若想更全面抗疫也可選擇線上賞花，來場免出門的特色旅遊。

2021年花蓮金針花季

活動期間：8/7-10/14預計最佳花期：8/14至9/21上山人流總量管制：平日2000人、假日5000人（每日07:30-17:00）

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