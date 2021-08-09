快訊

全台牛肉麵 TOP10 出爐！這家店時隔兩年仍穩坐冠軍寶座

失足畫面曝光！鈑金廠老闆摔落排水溝 疑無力脫困喪命

2021花蓮金針花季開跑！「赤柯山＆六十石山」黃金花毯綻放，最美花期、人流管制一覽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
左圖為六十石山花海，右圖則為赤柯山金針花海，3張皆為歷屆花況。圖／IG@vivian06041授權、赤科農場臉書專頁
左圖為六十石山花海，右圖則為赤柯山金針花海，3張皆為歷屆花況。圖／IG@vivian06041授權赤科農場臉書專頁

隨著全台疫情警戒降級，8月也正好迎來夏季最美黃金花毯的盛開期。年度盛事「2021花蓮金針花季」已於即日登場，當地兩大區人氣花海「赤柯山（赤科山）」、「六十石山」花都開好了，染上一片黃澄澄，預計下週（14日）就能迎接最美花期，一路至9月中旬都能欣賞絕美花況，花仙子們記得配合人流管制、防疫措施排行程喔！

赤柯山小瑞士農場8/9花況達6-7成。圖／赤柯山小瑞士農場
赤柯山小瑞士農場8/9花況達6-7成。圖／赤柯山小瑞士農場

赤柯山金針花海全區達25公頃，其中「小瑞士農場」為種有面積最大金針花海的園區，憑藉群山環繞的寬闊美景，成為秒出國的熱門首選。而另一「赤科農場」也於臉書公佈最新花況，表示金針花比往年提前一周，預計8/14為盛開期，滿山滿谷的飽滿金黃花浪令人期待。

赤科農場8/6最新花況。圖／赤科農場臉書專頁
赤科農場8/6最新花況。圖／赤科農場臉書專頁

此外，六十石山金針花海目前也已吸引不少遊客前往，俯瞰整片山岳的優秀視角、有耶穌光之稱的雲隙光皆為招牌必拍，夜晚還有機會賞銀河，升級版田野景致備受歡迎。

六十石山金針花海歷屆美照。圖／IG@vivian06041授權
六十石山金針花海歷屆美照。圖／IG@vivian06041授權

花季期間上山人車將採總量管制，平日至多2000人，假日上限為5000人，比以往降載50%。提醒大家賞花勿忘全程配戴口罩，配合防疫指引，安心放鬆健康回家，若想更全面抗疫也可選擇線上賞花，來場免出門的特色旅遊。

2021年花蓮金針花季

活動期間：8/7-10/14
預計最佳花期：8/14至9/21
上山人流總量管制：平日2000人、假日5000人（每日07:30-17:00）

延伸閱讀：

花仙子新亮點！「2021桃園蓮花季」開好開滿，坐大王蓮、拍全新彩虹風箏步道

全台唯一「看海美術館」免費入場！400公斤春江獸現身屏東海口、玻璃建築美瘋

花蓮旅遊 花海 美景 金針花 熱門打卡

相關新聞

甜蜜過七夕！ 全台各大「飯店優惠活動」統整，讓你好好「安太座」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 隨著疫情降溫，以及七夕情人節即將浪漫到來，你是否已經計畫好今年的七夕該怎麼度過呢？是宅在家的溫馨日常，還是來場偶爾甜蜜的小旅行呢？在七夕假期許多飯店也不約

2021花蓮金針花季開跑！「赤柯山＆六十石山」黃金花毯綻放，最美花期、人流管制一覽

隨著全台疫情警戒降級，8月也正好迎來夏季最美黃金花毯的盛開期。年度盛事「2021花蓮金針花季」已於即日登場，當地兩大區人氣花海「赤柯山（赤科山）」、「六十石山」花都開好了，染上一片黃澄澄，預計下週（1

中元普渡超應景 「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」4超商同步開賣

迎接中元節，拜拜必備的商品之一、在台飄香超過40年的國民速食乾麵「維力炸醬麵」，現在也應景變身悠遊卡，以等比例縮小的擬真...

山海極致美景！ 再訪台2線絕美濱海公路　一日極東極北還有貓的小漁村

沿著台2線濱海公路行駛山海間，飽覽北台灣最美海岸線！夏季是暢遊北部濱海公路最美的季節，海天一色，美不勝收。台2線西起新北淡水、東迄宜蘭蘇澳，經台灣兩極點：極東三貂角燈塔約108k、極北富貴角燈塔約25K，沿途景點眾多、有吃有玩，更是絕佳的地質教室。

華品槓丸送槓丸卻沒說「限量」　民眾撲空大怒：沒誠信

為慶祝台灣選手在東京奧運中屢獲佳績，許多業者也紛紛舉辦祝賀優惠活動。位於新竹的「華品槓丸」，特別於8月7日至8月8日舉行...

小蒙牛「疫苗打2劑享85折」　網民氣炸：傷口撒鹽！

最近不少飯店、餐廳舉辦「持黃卡享優惠」活動，但小蒙牛剛推出「憑疫苗黃單第一劑打9折、第二劑憑單打85折」，就掀起眾怒，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。