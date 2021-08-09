甜蜜過七夕！ 全台各大「飯店優惠活動」統整，讓你好好「安太座」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著疫情降溫，以及七夕情人節即將浪漫到來，你是否已經計畫好今年的七夕該怎麼度過呢？是宅在家的溫馨日常，還是來場偶爾甜蜜的小旅行呢？在七夕假期許多飯店也不約而同的推出各式優惠與專案，讓小倆口能夠難得享受在疫情之下的浪蠻遊程。

虹夕諾雅 谷關

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉渡假村「虹夕諾雅 谷關」，將於2021年8月9日～8月15日期間舉辦富有濃濃日本氣息的「織星七夕」限定活動。為了讓旅客體驗日本七夕文化與傳統，館內提供包含手寫短冊的「竹星祈願」、品嚐五種餡料的「最中餅」、手做花型吹流的「花願乞巧」、及夜間提供的特製飲品「織姬與彥星」，讓旅客在了解日本文化與傳統的同時，也與重要的另一半一同度過美好時光。

（圖來源／虹夕諾雅 谷關）

「竹星祈願」活動中，飯店會提供代表七夕故事中的「紅、黃、白、綠、黑」5種顏色短冊，將願望書寫在短冊上，並親手綁在館內竹林步道的竹子上，藉由船形的竹葉，將願望送至天上的星星，象徵願望的實現。「最中餅」為日本傳統菓子，館方將提供的五色餅餡，紅為紅豆餡、黃為地瓜餡、白為白鳳豆、綠為綠茶餡、紫為芋頭餡，品嚐前親手將餡料包進去，象徵著團圓。而「花願乞巧」則是手作日本七夕傳統祈願裝飾之一的花型吹流飄帶，代表著兩人可以相互扶持、甜蜜久久。

最中餅（圖來源／虹夕諾雅 谷關）

新板希爾頓

新北市內的唯一一間國際飯店－新板希爾頓也祭出超殺優惠來搶「安太座」商機，適用於整個八月份的「希手饗樂」 微醺情人月住房專案，不分平假日雙人入住，每人最低1,994元起（含稅及服務費），並且包含早餐、延遲至下午2點退房等禮遇，還可擁有主廚特製雙人浪漫晚餐、另贈紅酒一瓶，你說是不是超划算！

（圖來源／新板希爾頓） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

浪漫晚餐包含「和風綜合綠沙拉」、「精選10盎司美國肋眼牛排」、「義式豬里肌佐松露醬」、「暖心洋蔥湯」以及「LOVE．戀」４吋千層蛋糕，如果想要增添情調，酒店內逸廊也推出７款精品花藝，其中「索拉花束」，經由花藝師的巧手，將植物特殊處理後，再組成玫瑰花形狀，情意滿滿，原價1,000元，限時優惠價800元，直接少女心噴發！

礁溪長榮鳳凰酒店

屹立礁溪十餘年的長榮鳳凰酒店也趁著父親節以及七夕推出一泊二食訂房優惠專案，主打12點進房，12點退房，讓你24小時住好住滿，一分也不浪費，不僅含早、晚餐，每人更加贈加拿大波士頓明太子焗烤龍蝦半隻，若在父親節期間入住（8/6-8/8），加碼每房加贈吉姆老爹手工精釀啤酒2支；七夕情人節（8/13-8/15）則加碼每房加贈法國KRITER ROSÉ氣泡酒1瓶，讓你在住宿期間好料吃好吃滿、酒喝好喝滿，溫泉也要泡好泡滿。

（圖來源／長榮鳳凰酒店） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬豪國際酒店集團

迎接父親節與七夕情人節兩大檔期，萬豪國際酒店集團與電商平台合作推出「萬豪天團星級大禮包」，集合了集團內9家品牌酒店推出「寵愛爸爸、犒賞情人」主題住房專案，優惠下殺1.8折起。另外也打造了「萬豪集團天團美食包」，包括台北六福萬怡、台北士林萬麗、台北萬豪、宜蘭力麗威斯汀、林口亞昕福朋喜來登、高雄萬豪以及澎湖福朋喜來登酒店等，精選各家中式海陸美饌組成的合菜歡聚組合，共分為「大海美味」2,380元、「享肉主義」2780元以及全套七道「海陸饗宴」4480元等三種組合選擇，限時限量、售完為止。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店（圖來源／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店）

其中桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於8月每周四至周日推出「歐風假期二日遊」住房專案，內容包含入住面泳池精選客房一晚、特製早餐及BMW貴賓精選套餐（午餐）、BMW全新車款30分鐘試駕、大廳酒吧Happy Hour無限暢飲，房間另贈格蘭路思Whisky迷你酒2瓶，專案售價9488元起，輸入折扣碼再折1138元。

台南大員皇冠假日酒店

位於府城的台南大員皇冠假日酒店趁著降級後的節慶檔期祭出3天2夜海陸雙棲輕奢假期，至2021/9/30前，凡同時預訂2間花園套房一泊二食專案，每房29,999元起，免費贈送遊艇夜宿1晚。

同時預訂2間花園套房一泊二食專案，免費贈送遊艇夜宿1晚（圖來源／台南大員皇冠假日酒店）

本專案享有3點入住，翌日3點延遲退房，讓旅人住好住滿24小時的禮遇之外，並提供BMW X3或BMW X5豪華休旅車款做為接駁專車，酒店安排專人接送賓客至安平亞果遊艇碼頭，登上擁有「海上勞斯萊斯」美譽且深受各界名流人士推崇的全球頂級遊艇品牌Sunseeker「STAR號73呎大型遊艇」感受尊爵不凡的海上住宿體驗，徜徉於海浪帶來的波動，享受難得的奢華假期。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196276