奧運攀岩熱！解封「雙北5大健身攀岩場」一次看，還有「全台最大抱石場」好吸睛
為期兩週的奧運即將進入尾聲，近日奧運項目中的「運動攀登」也燃起許多人的攀岩熱。這回小編整理台北五家攀岩場，在疫情解封下做好防疫可以安心來場「登高」體驗吧！
POGO Bouldering Gym
POGO Bouldering Gym主打多元的抱石專區，該店特地加入了藍白裝潢與彩色石頭的設計元素，更增添明亮與舒適的抱石環境，值得一提的是疫情趨緩後，目前也開房新手體驗課程囉，從入場費、岩鞋租借再到專業的教練指導全部包辦，若是近期因天氣無法戶外走走的旅客，可以考慮走訪POGO Bouldering Gym喔！
地址：新北市新莊區建國一路122號
臉書：https://www.facebook.com/pogobouldering
RedRock 紅石攀岩
已有約六年經營歷史的「紅石攀岩」目前在台北與士林皆有場館可以訓練，台北場靠近士林夜市，館內主打多元化的牆面，從基礎到進階挑戰統統都有，另外也設有5度至60度的抱石牆，超過100條路線的走法，很適合各路玩家來挑戰。
地址：台北市士林區承德路四段261號B1
臉書：https://www.facebook.com/redrocktaiwan
Double8岩究所
Double8岩究所最一開始僅是由一群熱愛戶外活動的夥伴共同創建而成，自2016年創立已外也打造了專屬的戶外休閒及安全配備的運動品牌「double 8」，同時該家攀岩場可說是全台第一個由老屋翻新的攀岩場，有濃濃的古早味，平常也會舉辦各式課程適合不同年齡層的消費者，因疫情日前也會定期在臉書公布每日開放餘額。
地址：台北市大同區迪化街一段251號
臉書：https://www.facebook.com/double8tw/?ref=page_internal
原岩攀岩館
原岩攀岩館目前在桃園與雙北皆有據點，收費標各地點因為場館與設備些微不同而有落差，日前配合防疫入場前須測量額溫與酒精消毒，且採「雙消毒機制」，上牆前後也會噴酒精消毒，為的就是讓民眾可以安心攀岩，除此之外，也不定期會在臉書公告開放預約時間，採取預約事先匯款的方式，確保消費者權益。值得一提的是，中和館主要以上攀體驗為主，而萬華館則以抱石體驗為主。
Mega STONE Climbing Gym
號稱擁有「全台最大」抱石區的Mega STONE Climbing Gym，有別於其他專場，是一家同時擁有完整抱石區和攀岩區的攀岩場，質感的木紋牆搭配點綴的各式彩色石頭，爬起來不會感到刺眼。Mega STONE也針對不同年齡層開設專業的相應課程，像是成人抱石常態班與孩童夏令營等，歡迎各路好手體驗。
地址：新北市新莊區中正路56巷5號
臉書：https://www.facebook.com/MegaSTONE20190601
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