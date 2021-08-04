巨人現身台東？最美「2021南迴藝術季」開展，絕美天堂路、巨型藍白拖必拍

颱風過了，巨人來了！讓我們跟著巨人一起 傾聽部落的呼喚

全臺自實施三級警戒後，經過四度延長，終於宣布7月27日起降為二級，讓許多民眾相當興奮，終於能夠在父親節前等到好消息，而2021南迴藝術季也在7月30日開展。現在只要到臺東，就能跟著巨人一起脫下藍白拖，愜意享受臺東的蔚藍海岸，還能看見部落母親跟女兒訴說族裡的神奇故事！

作品：太平洋的呼喚 相約南迴

作品：呼喚南島的風

由臺東縣政府主辦的「2021南迴藝術季」共有14件藝術作品坐落在南迴公路旁，其中藝術家邱尚為透過作品「太平洋的呼喚、相約南迴」傳遞部落對在地青年的呼喚與想念。作品位於大鳥遊憩區，遠處看起來像巨人遺落的酒杯，近看可以發現作品中隱藏著兩張對視凝望的臉，其實是媽媽在跟女兒說著這片土地的精彩故事。

作品： 404N.F 南向南

除了有「橫看成嶺側成峰」的妙趣之外，藝術家也特別與部落青年會進行溝通，在作品裡面融合了大鳥部落的傳說故事、產業及海洋文化等在地意象，期望能夠藉由作品所傳達的意涵讓部落青年能夠關注部落文化傳承與永續發展，為故鄉文化傳承盡一份心力。

沿著南迴公路進入臺東大武南濱休憩區，就能看到「通往天堂的階梯」，由南非藝術家Strijdom van der Merwe與在地藝術家周聖賢共同創作，透過視覺錯位，隨著階梯的延伸，彷彿下一秒就能走進蔚藍的太平洋中！除了最美天堂路之外，在千禧曙光紀念園區沙灘還能看到巨人和他的超大藍白拖！不妨跟著巨人一起光著腳丫子，盡情享受海風的輕拂。

作品：湖‧南

今年藝術季主題「Sicevudan從這出發」，「Sicevudan」為排灣族語匯流、源頭之意，象徵藝術跨越族群和突破邊境的框限，貼近在地風貌及氣質，讓民眾認識南迴飽滿豐富的歷史與文化。本次共邀請14組國內外知名藝術家進行創作，並串聯在地部落社區，邀請部落青年共同參與創作，期望透過藝術品展現地方的特色與生命力。

作品：起點

受到疫情影響，藝術家駐村過程遭受不少困難，仍積極與地方部落溝通，並尊重部落意見及配合中央防疫政策，調整創作方式與延緩進駐製作的時間，期待疫情過後，從這裡出發，規劃一趟身心治癒之旅，找回遺失的美好與溫暖。

2021南迴藝術季活動自7月30日至11月14日止，不僅有超美藝術作品等你來拍照，還有系列活動帶你深入體會南迴的美！

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