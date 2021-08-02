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偽出國「遊日本」下殺3.3折！台北喜來登「夏日祭」，小孩免費住再送1000元遊園券

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

疫情逐步解封，在有條件下的放寬，各大飯店業者也開始重新推廣住宿專案。這回「台北喜來登飯店」即日起推出「夏日祭」住宿專案，雙人房每人只要2150元起，孩童還享有0元入住，即可在飯店內體驗日本「夏日祭典」的風情文化，有一系列特色日式小吃與傳統遊藝，彷彿抵達日本，體驗當地祭典文化。

圖／台北喜來登官網
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台北喜來登大飯店日前被「米其林指南」評鑑為「4間黑房子」，作為國際五星級高級飯店強調絕對的頂級與奢華，尤其地處位置非常好，臨近東區與台北車站商圈，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引顧客入住觀光，這回的二級解封，推出許多符合政府疫情政策的入住專案吸引遊客消費。

圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

這回的「夏日祭」入住方案，只要即日起訂購並於2021年8月5日至9月25日入住豪華客房，每人只要2,150元起，相當於原價的約33折，還加贈一位12歲以下的小孩免費入住。此方案為了讓房客「偽出國」體驗當地日本夏日祭典，設置了四大專區，像是「屋台小吃區」，有各種日式鹹食與甜點，從炒麵、烤飯糰、糯米糰子再到水果三明治統統都有，還有Asahi現拉生啤酒與軟性冷飲；「祭典遊戲區」則有經典的千本釣、撈金魚、射擊遊戲與傳統民藝等；至於不可或缺的「緣結神社區」，則打造超擬真日本七夕物語場景，包含許願竹、風鈴牆與彩繪狐狸面具牆等，若是七夕前後入住，還有情侶主題風鈴牆。簡直應有盡有，可看得出喜來登的用心。

圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

更狂的是，現在「早鳥」只要8月4日前預訂，還有享有「週末假日不加價」的優惠喔，每房贈送2大1小豐盛的餐盒式早餐外，還提供「1000元夏日祭遊園券」一張、「ORBIS極緻抗陽防曬露」一個(價值620元)與限定「金魚束口袋」一個，機會難得快把握機會入住體驗日本風情吧。更多優惠請上官網查詢。

圖／台北喜來登官網
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官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

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