雙北、宜蘭8月3日「開放內用」！3大縣市最新防疫規範＋解封景點一覽

全台民眾及餐飲業者等到了！台灣疫情警戒7/27正式降級，各縣市陸續放寬內用及相關旅遊活動，延後跟進的台北市、新北市及宜蘭也在今（2日）宣佈明（3日）起正式開放內用，並公佈有條件解封的遊憩活動，讓北部人只要做好防疫也有機會適度透透氣。

台北市

圖／臺北市防疫因應記者會直播截圖

台北市長柯文哲宣佈雙北8/3起同步開放餐廳、夜市內用，並列出三大指引，餐廳主要以「個人餐」形式供餐、專人分菜，桌菜、共鍋等餐飲類型改由供應個人套餐、分菜，吃到飽自助餐飲業則需要有適當區隔、由服務人員夾取提供，另外夜市「不開放邊走邊吃」。

而開放內用的基本為同桌必須「設置隔板或梅花座」，遵守室內50人、室外100人的人數上限，開放後先觀察兩周，若確診病例超過一定數量則可能隨時喊卡、違反指引則開罰3000元至15000元不等。

新北市

圖／新北市政府疫情說明會截圖

新北市同樣於8/3正式放寬內用，防疫規範與台北市一致，以「單一隔間室內50人」為限，座位不同桌需要間隔1.5公尺、同桌則設隔板並採梅花座。餐廳餐點方面同樣以個人套餐為主，桌菜或自助餐須由專人夾菜、分菜，另有「歌唱娛樂設備不提供使用」及消費者離開座位後「需要全程配戴口罩」。

圖／新北市政府疫情說明會截圖

而夜市及市場「攤台區禁止飲食」、「禁試吃與邊走邊吃」、「不得自助取餐」，百貨賣場美食街座位區也應設置消毒設備或洗手專區。

圖／新北衛生局提供

至於旅遊部分，水上遊憩活動也比照中央措施有條件開放，例如立式划槳、獨木舟、風帆凡「全程配戴口罩」即可開放，深澳鐵道自行車8/3起採預約制、實聯制開放，水肺潛水也會加強相關措施，穿脫裝備時要戴口罩就能開放。

圖／新北衛生局提供

宜蘭縣

圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣市正式於8/3開放內用，小吃攤、餐廳等座位區採梅花座或隔板，自助餐須有適當阻隔，而民眾用餐需要配合實聯制、餐前洗手、維持社交距離，並呼籲用餐不交談、不共用餐具。

圖／宜蘭縣政府提供

至於宜蘭景點截至8/9仍維持降載開放，五峰旗風景特定區、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、冬山河生態綠舟、武荖坑風景區、豆腐岬等擁有專屬停車場的「採取停車位50%管制」，其餘以社交距離戶外人潮容留上限50%。此外，景點內露營、烤肉仍暫停開放，頭城濱海森林公園、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園、清水地熱公園等地維持關閉，人氣景點抹茶山亦尚未開放。

不過宜蘭縣放寬了水域活動規定，只要符合相對防疫規範、活動前後全程配戴口罩，即可從事衝浪、水肺潛水活動、獨木舟及立式划槳。開放區域為外澳水域、龜山島水域、豆腐岬灣內、內埤海灘南端到和平溪口（與花蓮縣界）、龍潭湖、梅花湖、冬山河（含舊河道及五十二甲）、安農溪。

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