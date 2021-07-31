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全台唯一「新娛樂動漫特區」8月登場！12大IP品牌齊聚台北ATT，一站式天堂搶先看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／業者提供
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卡通迷、動漫迷一站式天堂來襲！號稱台灣第一、亞洲首創「新娛樂動漫特區」集結了台灣12大IP產業品牌，史努比、Kakao Friends、拉拉熊、《鬼滅之刃》、《七龍珠》乃至《漫威》或本土原創《霹靂布袋戲》都應有盡有，8/13起於台北「ATT e Life」試營運、8/27正式開幕，讓粉絲在同層樓爽逛旗鑑店，室內就能呆上整天不怕無聊！

「ATT e Life」以美食、娛樂、社交、享樂為四大主軸，期盼成為大直的娛樂百貨新指標。圖／ATT集團提供
「ATT e Life」以美食、娛樂、社交、享樂為四大主軸，期盼成為大直的娛樂百貨新指標。圖／ATT集團提供

大直ATT 4 Recharge改裝升級後正式更名為「ATT e Life」，攜手新娛樂主題商圈聯盟打造史上最狂「新娛樂動漫特區」，主打「一站式購物體驗」、「每月兩檔快閃店」、「特區限定新品」等三大特色，店裝、心愛周邊一次滿足。一樓商場將有12家台灣IP產業品牌旗艦店一同進駐，營造超過200個IP齊聚一堂的完整消費體驗。

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每月專屬快閃店首波由「反應過激的貓」5週年期間限定店及「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」領軍，不僅有打卡墻，還會獨賣「過激貓雞蛋糕」，而《愛麗絲夢遊仙境70週年》系列場景、全台獨家亮相FUNKO漫威《鋼鐵人》雕像更是值得期待的限定必拍。

特區入口最萌最潮：睿誼國際、勝明文具、大霹靂、野獸國

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「新娛樂動漫特區」入口由睿誼國際的楽玩多、勝明文具、大霹靂及野獸國四個品牌迎賓，「楽玩多」強調100%正版授權商品，寶可夢店裝吸睛指數暴崩，「勝明文具」則以「角落小夥伴」、「反應過激的貓」及「拉拉熊」日系角色為主力，其中「反應過激的貓」全品項周邊更是首度於台灣亮相，粉絲必收。

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而以霹靂布袋戲最具代表性的「大霹靂」以傳統元素為基底玩轉新意，武器霓虹燈牆、氣勢木偶櫥窗都是一大亮點。另一黑色系列的「野獸國」則走美系路線，以漫威、皮克斯、哈利波特等6大品牌為區隔，還原動畫場景，星際大戰、DC、神偷奶爸人氣電影商品周邊統統有機會入手。

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電玩控、動漫迷必逛：火柴星人、麗嬰國際、台灣普泰、福福好創意

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特區右方則為火柴星人、台灣普泰、福福好創意及麗嬰國際旗艦店面。「火柴星人」為全台唯一電玩遊戲週邊精品專賣店，GK雕像、收藏品公仔亦是玩家的最愛；「台灣普泰」匯集「迪士尼」、「卡娜赫拉的小動物」、「角落小夥伴」、「蠟筆小新」、「美少女戰士」準備搶攻少女心。

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而「福福好創意」門口即可看見《鬼滅之刃》及「PINGU企鵝家族」的大面落地窗，台灣規模最大的玩具禮品連鎖專賣店「麗嬰國際」則備齊小汽車、洋娃娃、機器人及收藏模型，勢必讓大小朋友買到剁手手。

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史努比粉、鬼滅之刃迷狂熱區：代代木國際、振光玩具、木棉花及安利美特

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新娛樂動漫特區左側有代代木國際、振光玩具、木棉花及安利美特四大品牌。「代代木國際」店裝以史努比為主題概念，其中最搶眼的莫過於高達300公分的史努比JOE COOL絨毛公仔坐鎮，準備讓史努比控拍個過癮。而特區的「振光玩具」為其於台灣最大的門市，日本動漫《魔物獵人》、電玩周邊或漫威、DC美系影集周邊全都有。

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「木棉花」則以「銀河指揮部」為主軸營造全新概念門市，最夯《鬼滅之刃》帆布鞋、茶杯組為動漫迷的新選項，而「安利美特」屬於日本animate集團旗下最大連鎖動漫專賣店，粉絲想象得到的熱門動漫周邊精品、書籍都能買得到，8/13起試營運，絕對別錯過啦！

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