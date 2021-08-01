好想上山下海！7處「熱門戶外景點」開放規定一覽，日月潭、墾丁適度解封

經過了72天的三級警戒，很多民眾都期盼可以走出戶外的這一刻，好好享受大自然，本篇整理出七處登山看海放風好去處，周末就挑一個地方去吧！防疫相關措施仍需全體國民持續努力，請民眾務必配合防疫規範，並維持個人防疫良好習慣：戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，降低病毒傳播風險。

圖片來源／雄獅集團內容資料庫

基隆和平島

因應風景區管制鬆綁，基隆和平島公園也有條件的開放遊客入園。民眾須先行在網路購買門票，落實分流入園​，全區深度環境解說也僅提供APP導覽。入園請全程配戴口罩，配合入園防疫措施。

圖片來源／陽明山國家公園管理處

陽明山擎天崗

擎天崗開放民眾前往，不過停車場有進行總量50%上限管制，如達容留數將會於官網即時推播，提醒民眾避免前往以免久候。除擎天崗外，冷水坑 1 號、夢幻湖、小油坑停車場也有管制開放。

圖片來源／日月潭國家風景區

南投日月潭

日月潭國家風景區管理處公布開放：非封閉型景點、4大遊艇碼頭（整修中的水社和玄光碼頭除外）全數開放。包船業者可恢復營業，班船業者暫不接受散客搭乘，只提供包船服務，且需符合乘客減半、梅花座位、實聯制、禁止飲食等規定；街頭藝人於戶外通風處、開放空間原則恢復展演，上述之活動仍應保持社交安全距離並全程配戴口罩（包含表演者）。

圖片來源／雄獅集團內容資料庫

花蓮七星潭

花蓮縣政府配合中央解封降級之通案性指引，適度開放轄內七星潭風景區沙灘區域範圍，但所轄範圍水域遊憩活動除沙灘車、水肺潛水、衝浪活動外，禁止其他水域遊憩活動，上岸也後必須全程戴口罩。

圖片來源／太魯閣國家公園

太魯閣武嶺觀景台

武嶺觀景台為太魯閣國家公園的熱門景點，容留數管制為52人，其他太魯閣開放的有太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心、合流露營區及綠水野營地，山月吊橋則是維持開放40%預約名額（100人），並實施實聯制、需全程配戴口罩及維持社交距離。

圖片來源／墾丁國家公園

屏東墾丁南灣

墾丁實施有條件開放熱門沙灘，除了最受歡迎的南灣之外，還有後灣、白砂、小狗灣、星砂灣、出水口右側（含小峇里）、後壁湖潟湖區、南灣、大灣、小灣、船帆石、風吹砂、漁村公園等熱點皆開放並落實人流管制，且需全程配戴口罩。

圖片來源／雄獅集團內容資料庫

澎湖東吉嶼東岸

東吉嶼東岸開放單人水域活動，例如水肺潛水、立槳及獨木舟活動，一人立槳及獨木舟，浮潛。東嶼坪嶼南岸、西嶼坪嶼北岸也在此次開放的區域裡，不過游泳活動尚不開放。

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撰文／Daphne Lin 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196022