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山海極致美景！ 再訪台2線絕美濱海公路　一日極東極北還有貓的小漁村

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

沿著台2線濱海公路行駛山海間，飽覽北台灣最美海岸線！夏季是暢遊北部濱海公路最美的季節，海天一色，美不勝收。台2線西起新北淡水、東迄宜蘭蘇澳，經台灣兩極點：極東三貂角燈塔約108k、極北富貴角燈塔約25K，沿途景點眾多、有吃有玩，更是絕佳的地質教室。

用上帝的視角重新看北台灣最美海岸線，更能飽覽這段絕美公路景致。
用上帝的視角重新看北台灣最美海岸線，更能飽覽這段絕美公路景致。

台2線公路途中風景　暢遊台灣極東到極北

三貂角是台灣極東點，也是全台最早迎接曙光的地方。鄰近三貂角的卯澳漁村，有「微笑海灣」之稱，村莊非常悠閒，處處充滿漁村意象，空拍機由山往海拍，即能看到海灣美麗的微笑曲線。東北角為沉降海岸地形，山脈與海岸線幾成垂直相交，層層疊疊，十分優美，加上長年飽受東北季風侵襲與海浪侵蝕，形成多海岬、海灣及海崖的地形，沿途更是處處怪石嶙峋。

三貂角燈塔有「台灣的眼睛」美稱。三大白色建築：燈塔、雷達、小教堂屹立於極東峽角上，海岸有廣大的海蝕平台。
三貂角燈塔有「台灣的眼睛」美稱。三大白色建築：燈塔、雷達、小教堂屹立於極東峽角上，海岸有廣大的海蝕平台。

古樸幽靜的卯澳漁村，不時有貓出沒，還有海男海女下海採集，村裡的彩繪與裝置藝術，則是述說著漁村的簡單生活。
古樸幽靜的卯澳漁村，不時有貓出沒，還有海男海女下海採集，村裡的彩繪與裝置藝術，則是述說著漁村的簡單生活。

如果長年在台2線遊走，山海景象已經無法震懾你的話，一定要試試空拍機以鳥的視角飛翔，將會打開全新視野，即使是不起眼的海岸線，從空中俯拍，都能找到藍綠色塊或線條延伸的美感。

像是鳥的視野，從空中俯拍，重新認識這段絕美海岸線。
像是鳥的視野，從空中俯拍，重新認識這段絕美海岸線。

車行從新北貢寮極東、瑞芳，越過基隆，再度回到新北，經過萬里、金山、到石門極北，台灣島雖小，但一天就能上山下海、貫穿兩極點，從岬灣遍布的東北角進入北海岸，轉為火山邊緣緩坡與海岸相交的岩岸地形。從台2線26.5k轉19-1鄉道進入嵩山社區，還能看到百年前人們以火山岩石建造的壯觀梯田。

陰陽海因溪水流入海中的礦物質含量高而成。空拍機在水湳洞漁港起飛，可捕捉十三層遺址與陰陽海壯觀美景。
陰陽海因溪水流入海中的礦物質含量高而成。空拍機在水湳洞漁港起飛，可捕捉十三層遺址與陰陽海壯觀美景。

想看壯觀梯田不能飛峇里島、雲南沒關係，新北市石門區也有，當地人百年前用陽明山火山岩砌成梯田，讓嵩山梯田彷彿世外桃源。
想看壯觀梯田不能飛峇里島、雲南沒關係，新北市石門區也有，當地人百年前用陽明山火山岩砌成梯田，讓嵩山梯田彷彿世外桃源。

因岩層長年受東北季風和強浪侵蝕，形成千奇百怪的岩石景觀，南雅奇岩有霜淇淋岩、竹筍岩等，獨特紋路彷彿彩繪。
因岩層長年受東北季風和強浪侵蝕，形成千奇百怪的岩石景觀，南雅奇岩有霜淇淋岩、竹筍岩等，獨特紋路彷彿彩繪。

　

行遍天下 走訪台灣美景

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公路 漁村 淡水

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