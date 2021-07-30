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降級第一個周末！ 真人版美人魚現身「遠雄海洋公園」

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▲真人版夢幻人魚實境秀/圖片提供：遠雄海洋公園
▲真人版夢幻人魚實境秀/圖片提供：遠雄海洋公園

7/318/1同步開放線上直播、現場欣賞

【花蓮訊】

依據中央疫情指揮中心公告，7/27~8/9疫情調降為二級警戒，遠雄海洋公園內各場館也陸續開放，園區為迎接降級後的第一個週末，特別於周六(7/31)下午2點及周日(8/1)下午2點獻上限定版的真人版『人魚實境秀』，遊客除了可至園區內的海洋探險館及探險島水族館欣賞外，也可宅在家線上直播欣賞海洋公園的超夢幻人魚實境秀，跟您一起悠遊海底世界。

只有在卡通中才看的到的美人魚，現在在海洋公園也看的到！遠雄海洋公園規劃全台唯一超夢幻、超療癒『人魚實境秀』表演，園方首度與魚璐工作室及漁生工作室合作，特別邀請專業的美人魚團隊來現場，與園區內的美人魚(海牛)一起同游，讓遊客們看看真假美人魚，想看真假美人魚的民眾，千萬不能錯過。

▲與園區內的美人魚(海牛)一起同游/圖片提供：遠雄海洋公園
▲與園區內的美人魚(海牛)一起同游/圖片提供：遠雄海洋公園

海洋公園限定二場的人魚實境秀，以時下正夯的自由潛水融入表演藝術；7/31(六)下午2點，在園內的海洋探索館內，與全台唯一的海牛一起同游；8/1(日)下午2點，在探險島水族館內的大洋池與魟魚、鯊魚展開海洋奇妙之旅，無法到現場欣賞的遊客，同一時間也可以透過海洋公園粉絲團線上online直播，免費欣賞哦~人魚藝術展演是結合自由潛水與表演的藝術，不使用空氣瓶，憋一口氣進入水中潛水的活動，是一場精彩的表演。

全國疫情警戒從7/27~8/9調降為二級，海洋公園遵循戴口罩、實聯制、保持社交距離、人流管制的原則下，陸續開放園內各場館設施，探險島水族館、海洋探索館、水晶城堡劇場秀等；園區在疫情期間透過網路直播online方式，讓無法前來的遊客可以與可愛的海洋動物互動，隨著降級不解封，遊客可直接入園更近距離觀察海洋動物哦~

▲海洋公園粉絲團線上online直播，一團觀賞人魚秀/圖片提供：遠雄海洋公園
▲海洋公園粉絲團線上online直播，一團觀賞人魚秀/圖片提供：遠雄海洋公園

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