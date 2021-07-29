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日本「犬夜叉動畫軌跡展」首站獻給台灣！買套票再送「阿籬壓克力立牌」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／曼迪傳播動畫代理公司官方粉絲專頁 圖右／犬夜叉動畫軌跡展活動官網
圖左／曼迪傳播動畫代理公司官方粉絲專頁 圖右／犬夜叉動畫軌跡展活動官網

日前因為本土疫情爆發，使得所有人文藝術或娛樂展覽紛紛停止營業。這回因應降級二級警戒，日本「犬夜叉動畫軌跡展」的海外首站正式獻給台灣啦，自8月4日起正式開放參觀，即可在台北華山文創園區日本官方展覽特典、角色線稿與動畫分鏡手稿，更狂的是還有限量周邊商品，另外買套票還有送主角人物迷裡壓克力立牌喔，喜愛的紛絲不要錯過了！

圖／曼迪傳播動畫代理公司官方粉絲專頁
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作為紀念人氣漫畫「犬夜叉」的作者高橋留美子的新作品動畫，日本日前在東京、福岡、大阪與名古屋等地舉辦「犬夜叉動畫軌跡展」，希望把最經典原味的故事與人氣角色，再次呈現給喜愛犬夜叉的粉絲，展覽內容包含角色線框稿、第一手動畫分鏡手稿與賽璐璐畫，完全不藏私可以一虧動畫製作過程。

圖／犬夜叉動畫軌跡展活動官網
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圖／犬夜叉動畫軌跡展活動官網
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這回日本官方獻給台灣作為海外展覽的首站，確定將於8月4日至10月11日於華山1914文創園區東2A館展出，除了原汁原味的角色製作過程展覽外，還有最吸引人的極限量特色周邊商品，包含主角群犬夜叉的鐵碎牙、殺生丸的天生牙髮簪、軌跡展帆布畫、音樂收納盒等，保證收藏不完，不過數量真的很有限，務必把握機會喔。

值得一提的是，線上購票可透過「博客來」即日起至8月31日至平台訂購。若是購買「特典套票」還會送犬夜叉迷你壓克力立牌（3款隨機發送），另外只要入場即可隨機發送犬夜叉動畫圖卡(1張入場票限兌換1張圖卡），更多展覽活動介紹與售票資訊，請洽官網查詢。

圖／犬夜叉動畫軌跡展活動官網
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圖／犬夜叉動畫軌跡展活動官網
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日本「犬夜叉動畫軌跡展」台灣海外首站

日期：8月4日至10月11日

地點：華山1914文創園區

地址：100台北市中正區八德路一段1號

購票方式：博客來或現場購票，並配合正魯政測採線上全預約制及現場候補登記（需實名制）

官網：犬夜叉動畫軌跡展

圖／曼迪傳播動畫代理公司官方粉絲專頁
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