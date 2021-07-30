台灣休閒農業發展協會超前整頓、訂規範 迎戰微解封熱潮

【旅奇傳媒/記者-王政】對於台灣而言，農業可說是立國的根本，隨著多項政策的加持下，讓台灣的農業社會曾開拓出一片榮景，對於厚植國力有著不可磨滅的重大貢獻。而隨著工業的開展，雖然農業從飛速期邁入成熟穩定，但在觀光思維的挹注下，又讓農業開啟另一片天空。

為了協助農業升級發展休閒農業，台灣休閒農業發展協會於1998年正式成立，在建構樂活農村，扮演學術界、政府與產業溝通橋樑的目標下，積極促進農業經濟發展的同時，也期盼讓農村社會安定、農村永續發展，創造更大的社會價值。

休閒農業不同於從事農業經營模式，而是偏向提供消費者短暫性的農業體驗，搭配休憩旅遊，透過園區內的休憩遊憩、農業體驗設施，搭配餐飲服務或住宿等選擇，讓旅客能逃離過去都市的快速步調與高壓，轉而深度感受農村所帶來的幽靜與悠閒，為自己好好充電。

而隨著疫情的逐漸控制，讓已經長達2個月無法好好旅遊的消費者們蠢蠢欲動，在政府的微解封政策下，休閒農場反而成為最佳的選擇之一，也讓已經整備許久的觀光休閒農場們，成為微解封的首要受惠產業。

台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏表示，微解封的政策下，休閒農場與中央主管的國家公園及國家風景區同列於相對安全的旅遊場域，對於休閒農場而言，最大的意義在於政府也認定他們屬於安心旅遊的場所，在此激勵之下各個農場也紛紛動起來，以優異的環境搭配安全的防疫措施做暖身，為可望逐步放寬的後疫情時代做準備。

坐擁觀光農村發展利基 5G概念讓旅遊更安心

游文宏表示，台灣在發展休閒農業上，最大的利基點便是擁有眾多環境天然、種類多元的農村，而負責協助農村推廣與行銷的協會，也在數十年的耕耘下累積豐富經驗，因此能相輔相成，為休閒農業推出多元的類別，從季節性到文化性等，滿足各類客群所需。

游文宏強調，農村提供了最安心的場域與環境讓旅客暢遊，以消費者越來越重視食安為例，農村提供農民自重的季節性蔬果，安全且新鮮。

▲台灣坐擁發展農業的優勢，也因此造就休閒農業發展的利基。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

從農村純樸的自然環境，搭配人情味與新鮮食材，都為市場建構了最安心的旅遊環境。因此協會特別推出「5G健康遊放心玩農場」，從環境好自然（GOOF PLACE）、食材好新鮮（GOOD FOOD）、體驗好有趣（GOOD FUN）、農民好友善（GOOD FRIEND），到歡樂好時光（GOOD TIME），用5G的概念推廣行銷，邀請每一位到訪的旅客都能享受到最休閒放鬆的好時光。

隨著去年疫情開始後，消費者對於旅遊安全重視度更高，因此6月份的安心旅遊開啟後，便紛紛選擇前往相對安全的戶外旅遊，而協會所推出的「5G健康遊放心玩農場」，也讓旅客們更為聚焦與了解到農村的特色與魅力。

不僅如此，協會更依據農村的特色，將其旅遊種類進行細部分類，共區分出十多種，包括水果旅行、茶香旅行、咖啡旅行、花卉旅行、可可旅行、雜糧旅行等，全數統整在「農遊超市」的網站中，讓消費者能依據喜愛自由選擇，不僅利於旅客便利出遊，對於會員而言也更能提升曝光度。

休閒農業曝光度持續增加 產官攜手開創新格局

游文宏表示，也因為台灣以農立國，讓政府十分重視農村再生的服務，除了有許多人熟悉的農委會水土保持局主要負責社區營造，著力於硬體建設提升外，同樣隸屬於農委會的輔導處，便是休閒農業的主管機關。輔導處除了積極推動休閒農業的相關法規、政策，並進行活動行銷、人才培育、公共建設，期盼讓休閒產業發展更為全面。

隨著強調產業發展的輔導處搭配著重建設的水保局，加上戮力讓休閒農業永續發展的協會扶持，產官雙方目標一致讓農村再進化，因為隨著地方創造收入後，便能吸引更多本地人留下一同打拼，有共識後便能對於農村一同保護，使其的發展順著軌道運行。

不僅中央十分看重，地方的縣市政府同樣對於休閒農業越來越重視。以近期甫加入休閒農業區的田尾為例，成為該縣15年來第3個休閒農業區，因此受到彰化縣政府的高度肯定。游文宏表示，田尾公路花園與木柵休閒茶園、大湖觀光草莓園可說是台灣推動休閒農業的3大先驅，過往田尾較著重於生產與銷售，因此逐漸成為全國最大的花卉種苗集散地。而隨著休閒觀光的需求興起，去年便積極申請休閒農業區的認證，經過長時間努力，終於在今年獲得殊榮，並成為農委會劃設的104個休閒農業區之一。

防疫期間積極蹲點 放眼解封後無限商機

游文宏特別指出，3級警戒至今已長達2個多月，對於產業影響甚鉅，協會除了攜手政府一同防疫外，也與會員們共同商議出2大原則：不裁員、不減薪，因此除了仰賴政府的些微紓困暫時止血外，也積極協助會員們申請低利率的貸款，讓企業能夠穩住失血。面對暫時沒有旅客到訪，協會則是與會員們進行升級與優化的工程，包括整修客房、環境美化，以及人為服務的改善與提升。

▲除了自然的旅遊場域外，許多休閒農業也提供住宿的選擇滿足客人所需。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

▲具特色的旅宿環境，讓遊客親近自然與放鬆。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

而隨著目前防疫逐漸進入控制階段，疫苗也在如火如荼的施打下，協會認為消費者對於旅遊的需求與渴望也日漸增加，只是需要靜待爆發的時間點。因此持續鼓勵業者針對自我服務提升外，也訂定出休閒農場的旅遊管制條件，包括整體遊客的總量管制、訂定預約制度，以及落實員工的消毒防疫等，在落實防疫的情況下，讓旅客能在安心的場域旅遊。

放眼未來，隨著市場正式解封後，協會則推出3大階段，首先將迎來國旅市場的爆發，其中家庭旅遊與三五好友的Mini Tour勢必先行，因此協會積極針對各會員的旅遊資訊進行優化，讓消費者能在網路上更容易搜尋到相關內容。第二階段則是瞄準團體旅遊，其需求預計10、11月份將逐漸出現，因此協會也積極推出獎勵措施提供給旅行社與企業福委會參考，全力導入人流到休閒農業區。

最後階段則是放眼國際的開放，由於協會推動特色農業旅遊認證制度邁入3年，目的是幫遊客篩選品質好的農場，目前已推出170多家休閒農業區提供旅客挑選。協會也將內容翻譯7國語言，除了中英文外，更有日文、韓文、越南文、泰文、印尼文、馬來西亞文、西班牙文，藉此讓國際旅客能輕鬆找尋到資訊，也讓會員與國際接軌。透過3大階段的循序漸進，不僅將讓休閒農業開拓出全新格局，也為台灣創造更多元的觀光底蘊。

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