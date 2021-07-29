真的好想內用！ 10大「連鎖餐飲集團」開放內用懶人包，開放程度及內用規定一次看

依中央流行指揮中心指示及各縣市決定，除疫情較緊張的雙北及8月3日開放的宜蘭地區，7月27日起開放睽違兩個多的內用，小編相信各大集團都已經摩拳擦掌地等待客人的到來，以下整理各大連鎖餐飲的防疫措施、開放程度及內用規定。

目前內用規定依各縣市有些微的不同，但大方向如同指揮中心提供之原則，遵守實聯制、桌與桌之間需間隔1.5公尺、同桌須為梅花座或使用隔板，並餐飲外仍須全程配戴口罩。

1.王品集團

官網表示7/26除雙北及宜蘭地區，因全面清消而暫停營業一日，7/27將用最高清潔標準開門迎接顧客，服務人員戴口罩、體溫、快篩並有專人隨時消毒，而禁止內用三縣市內的110家門市，將照常提供外帶、外送服務。

2021.07.01-2021.07.31旗下餐廳外帶自取享85折優惠，仍持續進行中。

▲王品旗下餐廳。圖片來源：王品瘋美食

小編亦相當推薦王品所推出的餐盒及外帶食材組合，位於西門町的肉次方所推出的「全明星燒肉分享組」，9款肉品包含牛、雞、豬總重超過1.2KG適合2~3人同時享用，搭配蔬菜及特調沾醬，只要992元！肉肉控千萬不要錯過~

▲全明星燒肉分享組。圖片來源：肉次方

▲肉次方經典肉品美國prime肋眼牛排。圖片來源：ENJIR

2.漢來美食

漢來美食集團自南臺灣發跡，擁有15種不同類型餐飲，在官網宣布旗下海港餐廳、名人坊、漢來蔬食、翠園、漢來軒、漢來上海湯包、上菜等餐廳，除雙北及宜蘭地區外，將於7/27起恢愎內用營業；其中最受歡迎的「漢來海港餐廳」桃園店、台中店、台南店、巨蛋店、漢來店，因內用限制規範需調整供餐方式，因此延至7/30(五)起開放內用。

各分店也因為調整而有延後開放內用或結束店面，漢來蔬食佛館店延自8/1(日)、潮之鍋物已於2021/7/1實體店面結束營業。

▲新鮮、豐富的海鮮食材，是漢來海港自助餐廳的招牌。圖片來源：漢來美食

▲目前仍以便當及外帶點餐方式提供餐點。圖片來源：漢來美食

3.饗賓集團

旗下擁有7項餐飲品牌的饗賓集團，包含超高人氣饗食天堂、果然匯、饗饗，分店除台北市、新北市分店外，於8月1日（日）起恢復內用服務！但用餐方式僅說明依指揮中心指引，尚未公布用餐規定。

▲饗食天堂主打豐美多元的精選食材，主廚現場料理，完整呈現料理食材的新鮮原味。圖片來源：饗食天堂

▲雙北地區仍以套餐及饗青市集為主力。圖片來源：饗食天堂

4.欣葉國際餐飲集團

欣葉旗下廣受外國人青睞的知名中餐廳欣葉、吃到飽日式餐廳、平價美食咖哩匠等，因餐廳大多分布於雙北地區，仍未開放內用，其中欣葉日本料理唯一位於桃園分店即日起開放內用，不以吃到飽形式供餐，而是購買便當於店內享用，想吃吃到飽也請饕客稍微等待。

▲僅有桃園中茂店提供便當內用服務。圖片來源：欣葉日本料理

▲咖哩匠及中餐廳持續提供餐盒及冷凍包。圖片來源：欣葉日本料理

5.築間餐飲集團

總部位於台中市北屯區，於2010年創立築間幸福鍋物，自2020年後擴大經營版圖，目前旗下設有6品牌，以極品牛肉為主打星。除了僅位於新北市設店的杉本-黑毛和牛一頭切之外，其餘地區之分店品牌皆開放內用並於7/27-8/8提供優惠，燒肉SMILE的肉肉海鮮9選1、有之和牛-鍋物放題、日暮裏-冷藏和牛鍋物放題、本格和牛-燒肉放題，內用全面88折及粉絲頁抽獎券活動、築間幸福鍋物則提供粉絲頁抽獎券活動。

▲業者提供相當多優惠吸引消費者訂位前往。圖片來源：燒肉SMILE、築間幸福鍋物

▲到8/8有88折優惠。圖片來源：有之和牛、本格和牛

6.瓦城泰統集團

縱橫餐飲市場30年的瓦城泰國料理，旗下共有七大品牌，包含全台第一大單一連鎖餐飲品牌的瓦城泰國料理、非常泰概念餐坊、大心新泰式麵食、1010湘、十食湘BISTRO、時時香RICE BAR，疫情期間推出999外帶套餐、便當及泰式料理包，為疫情在家期間增添了一點南洋味，雙北外首波開放40間分店的內用服務，餐廳目前僅提供個人獨享套餐。

▲因疫情新推出外帶套餐及料理包。圖片來源：1010湘、瓦城泰國料理

▲目前尚未推出合菜。圖片來源：非常泰概念餐坊、時時香RICE BAR

7.乾杯集團

乾杯集團全面配合各縣市防疫指引，集結旗下品牌開放內用，燒肉品牌如乾杯、老乾杯、和牛47則改為定烤分食服務，火鍋品牌麻辣45調整為由專人烹調分菜，黑毛屋提供則個人鍋套餐。疫情間以乾杯超市所推出的「定期購 一年期」最掀起討論話題，其中贈送的「觸控式吸煙油切電烤盤」更為超值，得以內用的乾杯燒肉分店，熱鬧氣氛稍嫌不足，親親豬五花、啤酒王大賽活動暫停、八點乾杯以線上直播方式進行。

▲乾杯超市提供年費方式消費。圖片來源：乾杯超市

▲乾杯雙北分店仍提供平價便當、和牛47推出4300元高價便當。圖片來源：乾杯、和牛47

8.這一鍋集團

這一鍋集團旗下有這一鍋、這一小鍋、燒肉同話三類型餐廳，店內配合政府頒布的指引防疫措施，並加強防疫措施，同仁每日落實健康管理，並佩戴安心小卡標示體溫，服務過程全程佩戴口罩且定時每15分鐘進行手部清潔消毒，顧客方面入席前及離席後立即完成座位區清潔消毒，並為每一位顧客測量體溫及雙手消毒。

本以共鍋方式的這一鍋以套餐及個人套餐為主，僅竹北光明殿/台中崇德殿/台中麗寶殿/台南新光西門殿開放內用，這一小鍋內用限定門店為麗寶店/中山店/秀泰文心店/秀泰文化店/新光青埔店/桃園台茂店/中壢家樂福店，此外燒肉同話僅台中麗寶殿/台南新光西門店/高雄義享店開放內用，提供單人套餐外每桌限坐一位客人！

▲三間分店提供不同燒肉套餐組合。圖片來源：燒肉同話

▲火鍋品牌仍主打外帶活動。圖片來源：這一鍋、這一小鍋

9.鼎泰豐

鼎泰豐宣佈將以全台門市統一規範為考量，防疫期間維持外帶、外送，未來再視疫情調整，若有內用消息將盡速公布。

▲想吃到熱騰騰的現蒸湯包，饕客們還要再等等。圖片來源：鼎泰豐

10.豆府餐飲集團

旗下6品牌涓豆腐、銅盤烤肉、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉、姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉之內用規範尚在評估中，如有開放內用服務都會再進行公告。

▲韓國料理內用最好吃，期待開放。圖片來源：豆府餐飲集團

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/195693