全台9處「美術館&博物館」展覽資訊報你知，一起當個疫後文藝青年！

自從5/15因應疫情升溫,散落在各個城市一隅的美術館們宛若暫停了時間上的刻度,塵封了兩個月,隨著疫情警戒降級,文化與藝術的大門終於重啟,而隱藏在各處的藝術細胞們也早已開始躁動,畢竟仍有許多人尚未探訪「塩田千春」以千絲萬縷勾勒出的生命悸動與衝擊;港都民眾也終於可以一睹「奈良美智」撫慰人心的作品,來吧!隨著疫情降級,在保持你我安全的前提下,一起重拾對藝術熱愛的心吧!

臺北市立美術館 Taipei Fine Arts Museum

塩田千春《不確定的旅程》(圖來源/台北市立美術館)

臺北市立美術館(以下簡稱北美館)因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒降級,為落實觀眾分流、總容量管制,及保持社交安全距離等防疫規範,全面採取「網路預約制」,不提供候補或現場報名,北美館將以每兩週頻率,分次開放預約系統。開放時間週二至週日 09:30-17:30,週六夜(此時段只開放「塩田千春:顫動的靈魂」展覽)調整延長時間至 20:00

7/26 (一) 上午10時,開放預約7/27(二)至8/8(日):https://forms.gle/bHHgto7WkcQzzm9CA

「預約查詢/取消預約」系統:https://forms.gle/SWukuyyaKKyckCy2A

當期展覽:

「塩田千春:顫動的靈魂」展期至 10月17日

「大遷徙:盧明德」展期至 9月19日

「年度藝術家個展:陳建榮、鄭先喻、廖祈羽、傅雅雯」展期至 8月8日

「花園─王煜松個展」展期至 8月22日

台北當代藝術館MoCA Taipei

「歷史.當代」(圖來源/台北當代藝術館)

每日開放二個時段進場,分為上午場(10:00~13:30)與下午場(14:30~18:00),最後入場時間分別為13:00與17:30,館內容納人數上限為160人,若達人數上限,將暫停開放觀眾入場,目前定時導覽、團體導覽預約、語音導覽租借、接觸式設備、哺集乳室飲水設備仍暫停服務。

當期展覽:

「歷史.當代」展期至8月22日

「總是春光乍現」展期至9月19日

On The Other Hand展期至8月22日

國立故宮博物院

「遺珠─大阪市立美術館珍藏書畫」(圖來源/國立故宮博物院)

第一展覽區(正館)開放時間為週二至週日9:00至17:00,第二展覽區(故宮魔幻山水歷險特展)、兒童學藝中心暫停開放,進入館內不須預約,但為配合指揮中心室內空間制定之每人至少2.25平方米的活動空間計算容留人數,若現場超過容留人數上限,請民眾在服務人員引導下稍後入場。

當期展覽:

「遺珠─大阪市立美術館珍藏書畫」展期至9月21日

「古畫動漫—清院本清明上河圖」展期至8月22日

忠泰美術館

「場域・啟發―隈研吾展」(圖來源/忠泰美術館)

目前忠泰美術館全面改為線上預約制參觀,提供未來兩週內之線上預約服務,不開放當日預約、現場預約及電話預約,並且不接受5人以上團體預約服務,導覽等服務也將暫停。

預約參觀連結:https://tinybot.cc/jutbooking/

當期展覽:

「無重力星空-奧夫塞計畫」展期至12月31日

「聚變:AA倫敦建築聯盟的前銳時代」展期至12月5日

「場域・啟發―隈研吾展」展期至9月12日,為館外展覽,展覽地點為明日聚落(台北市大安區建國南路一段65巷9號1樓)

國立台灣美術館

「取色賦形:捨像傳神-陳銀輝90藝術歷程」(圖來源/國立台灣美術館)

國立台灣美術館(以下簡稱國美館)自7月27日起開放民眾以事先預約或現場報名方式入館參觀,開館時間為週二至週日 9:00 - 17:00,國美館每日將開放四個時段供民眾選擇,每時段提供300人預約參觀,入館方式為提前預約登記者優先,並視容留人數情形,彈性開放現場民眾入館,因此若你非來不可,記得上網預約才不會撲空哦!

當期展覽:

「藍皓倫、盧卡˙博納科爾西:9,663」展期至8月15日

「110年全國美術展」展期至10月10日

「取色賦形:捨像傳神-陳銀輝90藝術歷程」展期至10月3日

「時間之血―平行宇宙系列最終章」展期至9月26日

台南市立美術館

「美的探索—陳輝東創作展」(圖來源/台南市立美術館)

到訪台南必去的打卡熱點也終於隨著降級開放啦!7月27日起,若非10人以上團體不須預約即可入館,館內採容留管制措施,同時段最高容留人數為1館200人、2館400人以及展間30人,目前穿戴式、體驗型與互動器材等設施皆暫停開放,語音導覽與專人導覽也皆暫停服務,可下載 i聽聽 (https://www.ilisten.tw/)收聽展覽介紹。

當期展覽:

1館

「凝視的刻線-2021陳正雄個展」展期至10月31日

「堆疊快樂—玩具積木藝術展」展期至10月17日

「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」展期至11月14日

2館

「美的探索—陳輝東創作展」展期至9月21日

「永聲花—無盡的聲音風景」展期至8月29日

「蒂姆.沃克:美妙事物」(圖來源/奇美博物館)

防疫降級後,奇美博物館於7月27日起將持續採「參觀預約制」,民眾來館前可先上奇美博物館官網預約時段與人數,開放人數為單日1500人,同一時段容留人數500人,採單一入口、出口分流的參觀動線,並暫停互動體驗服務,此外,與大名鼎鼎的V&A博物館合作,傳奇攝影師-蒂姆.沃克的亞洲巡迴首站也將於7月31日如期開展,歡迎民眾前往參觀。

當期展覽:

「蒂姆.沃克:美妙事物」展期:7月31日至次年2月6日

高雄市立美術館

(圖來源/高雄市立美術館)

高雄市立美術館參觀採取分區、分流方式,單一出入口採人數管制,單一主題展間最高容留人數100人,全館總容留人數為500人。而入館則採線上預約實名制,參觀當日則不受理當日預約,每場次額滿為止。目前最夯的「奈良美智特展」在8/7-8/20的場此都已預約額滿囉!若想一睹奈良美智童趣又療癒的作品,下次可要手刀預約哦!一般展覽預約:https://forms.gle/dZTbhNDUqWJaY3Hq8

當期展覽:

「奈良美智特展」展出至10月31日

「泛‧南‧島藝術祭」展出至10月31日

「2021高雄獎」展出至8月22日

「TAKAO.台客.南方HUE:李俊賢」展出至9月12日

蘭陽博物館

「Blihun漢本 - 交通樞紐上的國定考古遺址」(圖來源/蘭陽博物館)

位於東台灣的蘭陽博物館同樣採取線上預約參觀制,彈性開放現場報名。,本館館內容留人數上限為150人,烏石港驛站容留人數上限為50人,並且暫停提供穿戴式、互動式、觸控式之展示設施及導覽服務。

蘭陽博物館參觀預約登記:https://docs.google.com/forms/d/1lYic9sMAgJkgaQ7PKxO_OCFWmz53T6ZwU4BMiyEqxyY/viewform?edit_requested=true

烏石港驛站參觀預約登記:https://docs.google.com/forms/d/1_ATfLMNot5y7pUxHalr4qs0A9EmwjzsjQUOIUUuKCI8/viewform?edit_requested=true

當期展覽:

「Blihun漢本 - 交通樞紐上的國定考古遺址」展出至11月28日

「史前巨獸:滅絕與新生」展出至9月7日

「宜蘭勁鄉團—蘭博家族」展出至8月30日

