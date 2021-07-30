全台9處「美術館&博物館」展覽資訊報你知，一起當個疫後文藝青年！

自從5/15因應疫情升溫，散落在各個城市一隅的美術館們宛若暫停了時間上的刻度，塵封了兩個月，隨著疫情警戒降級，文化與藝術的大門終於重啟，而隱藏在各處的藝術細胞們也早已開始躁動，畢竟仍有許多人尚未探訪「塩田千春」以千絲萬縷勾勒出的生命悸動與衝擊；港都民眾也終於可以一睹「奈良美智」撫慰人心的作品，來吧！隨著疫情降級，在保持你我安全的前提下，一起重拾對藝術熱愛的心吧！

臺北市立美術館 Taipei Fine Arts Museum

塩田千春《不確定的旅程》（圖來源／台北市立美術館）

臺北市立美術館（以下簡稱北美館）因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒降級，為落實觀眾分流、總容量管制，及保持社交安全距離等防疫規範，全面採取「網路預約制」，不提供候補或現場報名，北美館將以每兩週頻率，分次開放預約系統。開放時間週二至週日 09:30-17:30，週六夜（此時段只開放「塩田千春：顫動的靈魂」展覽）調整延長時間至 20:00

7/26 (一) 上午10時，開放預約7/27(二)至8/8(日)：https://forms.gle/bHHgto7WkcQzzm9CA

「預約查詢／取消預約」系統：https://forms.gle/SWukuyyaKKyckCy2A

當期展覽：

「塩田千春：顫動的靈魂」展期至 10月17日

「大遷徙：盧明德」展期至 9月19日

「年度藝術家個展：陳建榮、鄭先喻、廖祈羽、傅雅雯」展期至 8月8日

「花園─王煜松個展」展期至 8月22日

台北當代藝術館MoCA Taipei

「歷史．當代」（圖來源／台北當代藝術館）

每日開放二個時段進場，分為上午場（10:00～13:30）與下午場（14:30～18:00），最後入場時間分別為13:00與17:30，館內容納人數上限為160人，若達人數上限，將暫停開放觀眾入場，目前定時導覽、團體導覽預約、語音導覽租借、接觸式設備、哺集乳室飲水設備仍暫停服務。

當期展覽：

「歷史．當代」展期至8月22日

「總是春光乍現」展期至9月19日

On The Other Hand展期至8月22日

國立故宮博物院

「遺珠─大阪市立美術館珍藏書畫」（圖來源／國立故宮博物院）

第一展覽區（正館）開放時間為週二至週日9:00至17:00，第二展覽區（故宮魔幻山水歷險特展）、兒童學藝中心暫停開放，進入館內不須預約，但為配合指揮中心室內空間制定之每人至少2.25平方米的活動空間計算容留人數，若現場超過容留人數上限，請民眾在服務人員引導下稍後入場。

當期展覽：

「遺珠─大阪市立美術館珍藏書畫」展期至9月21日

「古畫動漫—清院本清明上河圖」展期至8月22日

忠泰美術館

「場域・啟發―隈研吾展」（圖來源／忠泰美術館）

目前忠泰美術館全面改為線上預約制參觀，提供未來兩週內之線上預約服務，不開放當日預約、現場預約及電話預約，並且不接受5人以上團體預約服務，導覽等服務也將暫停。

預約參觀連結：https://tinybot.cc/jutbooking/

當期展覽：

「無重力星空－奧夫塞計畫」展期至12月31日

「聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代」展期至12月5日

「場域・啟發―隈研吾展」展期至9月12日，為館外展覽，展覽地點為明日聚落（台北市大安區建國南路一段65巷9號1樓）

國立台灣美術館

「取色賦形:捨像傳神-陳銀輝90藝術歷程」（圖來源／國立台灣美術館）

國立台灣美術館（以下簡稱國美館）自7月27日起開放民眾以事先預約或現場報名方式入館參觀，開館時間為週二至週日 9:00 - 17:00，國美館每日將開放四個時段供民眾選擇，每時段提供300人預約參觀，入館方式為提前預約登記者優先，並視容留人數情形，彈性開放現場民眾入館，因此若你非來不可，記得上網預約才不會撲空哦！

當期展覽：

「藍皓倫、盧卡˙博納科爾西：9,663」展期至8月15日

「110年全國美術展」展期至10月10日

「取色賦形:捨像傳神-陳銀輝90藝術歷程」展期至10月3日

「時間之血―平行宇宙系列最終章」展期至9月26日

台南市立美術館

「美的探索—陳輝東創作展」（圖來源／台南市立美術館）

到訪台南必去的打卡熱點也終於隨著降級開放啦！7月27日起，若非10人以上團體不須預約即可入館，館內採容留管制措施，同時段最高容留人數為1館200人、2館400人以及展間30人，目前穿戴式、體驗型與互動器材等設施皆暫停開放，語音導覽與專人導覽也皆暫停服務，可下載 i聽聽 (https://www.ilisten.tw/)收聽展覽介紹。

當期展覽：

1館

「凝視的刻線－2021陳正雄個展」展期至10月31日

「堆疊快樂—玩具積木藝術展」展期至10月17日

「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」展期至11月14日

2館

「美的探索—陳輝東創作展」展期至9月21日

「永聲花—無盡的聲音風景」展期至8月29日

「蒂姆．沃克：美妙事物」（圖來源／奇美博物館）

防疫降級後，奇美博物館於7月27日起將持續採「參觀預約制」，民眾來館前可先上奇美博物館官網預約時段與人數，開放人數為單日1500人，同一時段容留人數500人，採單一入口、出口分流的參觀動線，並暫停互動體驗服務，此外，與大名鼎鼎的V&A博物館合作，傳奇攝影師－蒂姆．沃克的亞洲巡迴首站也將於7月31日如期開展，歡迎民眾前往參觀。

當期展覽：

「蒂姆．沃克：美妙事物」展期：7月31日至次年2月6日

高雄市立美術館

（圖來源／高雄市立美術館）

高雄市立美術館參觀採取分區、分流方式，單一出入口採人數管制，單一主題展間最高容留人數100人，全館總容留人數為500人。而入館則採線上預約實名制，參觀當日則不受理當日預約，每場次額滿為止。目前最夯的「奈良美智特展」在8/7-8/20的場此都已預約額滿囉！若想一睹奈良美智童趣又療癒的作品，下次可要手刀預約哦！一般展覽預約：https://forms.gle/dZTbhNDUqWJaY3Hq8

當期展覽：

「奈良美智特展」展出至10月31日

「泛‧南‧島藝術祭」展出至10月31日

「2021高雄獎」展出至8月22日

「TAKAO．台客．南方HUE：李俊賢」展出至9月12日

蘭陽博物館

「Blihun漢本 - 交通樞紐上的國定考古遺址」（圖來源／蘭陽博物館）

位於東台灣的蘭陽博物館同樣採取線上預約參觀制，彈性開放現場報名。，本館館內容留人數上限為150人，烏石港驛站容留人數上限為50人，並且暫停提供穿戴式、互動式、觸控式之展示設施及導覽服務。

蘭陽博物館參觀預約登記：https://docs.google.com/forms/d/1lYic9sMAgJkgaQ7PKxO_OCFWmz53T6ZwU4BMiyEqxyY/viewform?edit_requested=true

烏石港驛站參觀預約登記：https://docs.google.com/forms/d/1_ATfLMNot5y7pUxHalr4qs0A9EmwjzsjQUOIUUuKCI8/viewform?edit_requested=true

當期展覽：

「Blihun漢本 - 交通樞紐上的國定考古遺址」展出至11月28日

「史前巨獸：滅絕與新生」展出至9月7日

「宜蘭勁鄉團—蘭博家族」展出至8月30日

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文／吉米

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/195729