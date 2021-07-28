義大世界「解封下殺6.7折」！買再送100元折抵券，還有「壽星免費玩」

日前正式降級疫情二期警戒，許多旅遊餐飲與遊樂場所也逐步解封。這回高雄「義大遊樂世界」即日起至8月底推出「夏日運動嘉年華Summer Sport Festival」，希望可以抓緊夏季的尾巴，在做好防疫之餘，可以放鬆在樂園好好體驗與享受！

圖／義大遊樂世界官網

義大世界近年推出許多節慶活動與遊樂設施，在疫情之前，儼然已成為南台灣必去的人氣樂園之一，也會因應不同的節慶與行銷創意，推陳出新許多特色的活動吸引「玩家」消費。

圖／義大遊樂世界臉書粉專

這回因應疫情解封，正式推出「夏日運動嘉年華Summer Sport Festival」活動優惠，即日起至8月31日，全票入園只要每人599元（原價一張899元），買就送100元商品餐飲抵用券，相當於約6.7折；優待票則是每人只要350元（原價一張450元），還送義造型瓶裝水，立即消暑解渴一下。

圖／義大遊樂世界臉書粉專

值得一提的是，即日起至2021年12月31日，若是當日壽星入園，出示相關證件現場購票，直接享有「0元」免費，不僅如此，免排隊再加贈VIP通關券，陪同的夥伴也可以享有699元入園（每位壽星限購買兩張陪同票）。另外若需要排隊，務必保持社交距離並佩戴口罩。做好防疫之餘，輕鬆「夏日暢玩」吧，更多優惠活動請洽官網查詢。

圖／義大遊樂世界官網

官網：http://www.edathemepark.com.tw/Website/index.aspx

圖／義大遊樂世界臉書粉專

圖／義大遊樂世界臉書粉專

延伸閱讀：

．TGI FRIDAYS東奧奪牌「免費送生啤」！加碼推「金牌外帶套餐」75折，還可自己DIY金牌

．桃園「巨無霸拼盤壽司」萬人激推！「大叔壽司」最低一顆免8元，線上訂購8種拼盤任選