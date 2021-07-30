看動物、露營、野餐！4家飯店祭出「親子宅度假」方案，選一間暑假安心出遊去

全台降二級，許多飯店業者推出了住房優惠方案，尤其針對暑假期間，針對家庭、親子安排了特別的入住體驗。住房就能夠看動物、露營及野餐，讓父母與孩子在這趟宅度假都能留下開心的回憶。當然飯店業者也都對疫情作好防護措施，住客在出遊期間也要戴好口罩、勤洗手，保護自己與他人。

花蓮‧瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店「親子溜滑梯房」房內備有旋轉溜滑梯／圖片來源：瑞穗天合國際觀光酒店

花蓮瑞穗的天合國際觀光酒店推出「親子溜滑梯房」的四天三夜住房專案，只要入住親子溫馨家庭房或是親子庭園家庭房四天三夜，其中一晚免費。入住送早、晚餐，客房內有小孩都喜愛的旋轉溜滑梯、小球池與積木玩具，可以讓孩子盡情放電。在符合防疫社交距離的規範下，飯店也開放了戶外設施如小火車、旋轉木馬、兒童超跑俱樂部、瑞穗市集與歐風市集等，未來也將根據中央與花蓮縣政府的規定，隨時調整開放規範，希望在疫情之下，讓住客也能安心出遊。

兒童超跑俱樂部也在防疫規範之下開放；圖片來源／瑞穗天合國際觀光酒店

■ 適用入住日期：即日起～8/15■ 價格：每晚29,600元起■ 訂房專線：02-8978-6688■ 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

入住剛果藍天客房就可從房內看到動物／圖片來源：關西六福村

位於六福村主題遊樂園旁的關西六福村推出「與動物安心住」VIP方案，遠離人群、走進動物園，父母可以帶著孩子來一趟安心的生態之旅。入住剛果藍天客房，送早餐兩客，並提供VIP專人服務，不須排隊Check in，早餐有專人Room Service送進房，還可加購DIY手作課程、福豚、羊駝、象龜體驗活動，好好把握這個差點錯過的夏天。

關西六福村也同時開放少人數的動物體驗／圖片來源：關西六福村

■ 適用入住日期：即日起～8/31■ 價格：每晚4,888元起■ 訂房專線：03-547-5365 #2951、2952■ 地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

台北萬豪酒店暑期限定「奇幻樂FUN房」住房專案，精心打造四大不同主題客房／圖片來源：台北萬豪酒店

台北萬豪酒店暑期限定「奇幻樂FUN房」住房專案，精心打造四大不同主題客房，最多2大2小入住每晚6,666元起。四大主題房有：電玩小行家房、偶像變身房、叢林紮營房、桌上樂遊房，可擇一入住，並送早餐四客及房內免費mini bar乙次，包含汽水及啤酒各四瓶，以及零食兩包。在房內享受親子宅度假時光。

■ 適用入住日期：即日起～9/19■ 價格：每晚6,666元起■ 訂房專線：02-8502-0899■ 地址：台北市中山區樂群二路199號

台北‧淡水福容飯店

淡水福容飯店搶先推出「花園輕露營」，親子假期一泊二食平日入住9,699元起／圖片來源：淡水福容飯店

淡水福容飯店搶先推出「花園輕露營」，親子假期一泊二食平日入住9,699元起，強調獨享式的健康度假，搭配海景和室房，房內13坪的空間，還有浴缸及室外陽台，Check in後就不用再出房門，玩水、露營、野餐、看風景、桌遊、DIY、瑜珈都在房內搞定，全家人入住後可安心吃、安心玩，好好放鬆度假。

淡水福容飯店主打獨享式的健康度假，在房內就可露營、野餐／圖片來源：淡水福容飯店

■ 適用入住日期：即日起～9/30■ 價格：每晚9,699元起■ 訂房專線：02-2628-7777■ 地址：新北市淡水區觀海路83號

撰文／Daphne Lin

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