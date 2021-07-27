降級解封「入住2.8折」！五星台北喜來登推「4人入住2人免費」，再送早餐與電影無限看

由於台灣疫情趨緩、疫苗覆蓋率也逐漸發酵，自7月27日正式降級為二級疫情警戒，並有限度的高放。因此，這回五星「台北喜來登飯店」配合政府政策推出四人房住房專案試營運優惠活動，只要「4人同行2人免費」入住，馬上下殺最低2.8折起，一人最低僅要1125元就可入住五星豪華飯店，快把握機會囉！

圖／台北喜來登飯店官網

「台北喜來登大飯店」是台北知名五星級飯店，鄰近東區與台北車站，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引各界人士入住，雖此次本土疫情導致旅遊全面停擺，但是新的人氣外帶餐飲商機，也讓台北喜來登大飯店稍微喘口氣。

這回推出的「4人同行2人免費」四人房住房專案，是重新解封後的超殺試營運優惠價，即日起至8月31日預訂，並於7月27日至8月31日入住，四人房的首席客房(兩大床)，平日（週日至週五）每晚僅要4,500元、週六也只要每晚5,100元，以上皆已含稅與服務費，相當於原價超狂約2.8折(原訂價含稅與服務費需16,170元)，平均一人最低僅需1125元，真的超划算，重點還附早餐、客房電影無限次免費看與免費停車，絕無僅有的優惠活動，一定要試試。

圖／台北喜來登飯店官網

圖／台北喜來登飯店官網

值得注意的是，此優惠專案每日僅限量6間，最慢請於入住前1日進行預訂，敬請把握機會囉，更多優惠請上官網查詢。另雖降級二級警戒，不過也須提醒需注意自身防疫，若有旅遊需求，務必佩戴口罩並保持1.5公尺社交距離。

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

圖／台北喜來登飯店官網

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