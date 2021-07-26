微解封來放風 安心旅遊好輕鬆

新冠肺炎防疫三級警戒自五月中旬起至今已將逾兩個月，隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心從七月中旬起已適度鬆綁部分措施，並將視疫情狀況再將警戒級數調降。超過兩個月的居家防疫生活讓許多人都悶壞了。為滿足對旅遊的渴望並兼顧防疫安全雙重需求，良友旅行規劃一系列配合防疫措施的安心旅遊行程，讓您可以放心出遊好輕鬆。

良友旅行針對後疫情推出的【離群而居】系列旅遊，安排福斯/賓士頂級九人座專車及專業司機到府接送，搭配頂級住宿提供您尊榮旅遊服務。您可選擇多樣化的國內遠離塵囂和人群的美景，玩起來輕鬆寫意又安心。

良友旅行的【離群而居】系列旅遊，首先推出的有：

【台北】半島秘境之旅

探索坐落於北海岸的獨特半島地形，這裡可能是台灣最後一個秘境，是一個值得進行自然生態觀察的特殊場域。往麟山鼻海岸，沿途可見一塊塊被海風與歲月雕塑出稜角分明的風稜石，山坡上則可以發現台灣野百合的蹤跡。每逢春季，海岸隨處可見野百合花盛開，宛如靄靄白雪覆蓋山坡，讓人為之驚艷。在這裡，優良的天然條件孕育豐富的藻類，以及遍佈的安山岩理所當然地成為了大自然生態最佳的教材。周杰倫主演的電影「不能說的秘密」，其中一幕男主角護送女主角回家的場景，即是在此拍攝。在半島秘境，種種感受都經過當地風土的醞釀，邀您一同體驗這趟放鬆身心靈的生態旅遊。

圖／六福莊 提供

【新竹】六福莊生態之旅

六福莊是亞洲第一座生態度假旅館，是亞洲第一座以自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店。關西六福莊主體依動物與生態景觀建構，客房擁有大片觀景落地窗，可以看見各式非洲放養草食性動物如：長頸鹿、白犀牛、斑馬、北非髯羊、環尾狐猴及蘇卡達陸龜等多種動物，讓所有住宿貴賓零距離和動物親密相遇，身歷其境和動物一同呼吸，並藉由互動、解說、教育培養人們對自然的尊重之心，學習愛護生態，同時也實踐綠色環保概念飯店的理想。

【苗栗】寨酌然野奢庄園

佔地近 5 甲的寨酌然野奢庄園，以Glamping豪華露營的概念，在戶外的休憩空間，除了保有非常寬闊的草皮空間，讓大小朋友可以盡情的奔跑、遊戲，置身蟲嗚鳥叫聲、體驗在地美食宴及手作分享採果樂，夜伴營火觀群星融入自然共生感受身心靈滋養。

圖／景點照片取自各飯店官網 提供

【南投】溪頭山林之美

坐擁青山綠水的南投，聽風聽水，觀山賞竹，和大自然做最親密的接觸，位於海拔一千公尺的山林地區，夏天溫度與平地約有5.5度的溫差，為國人首選的避暑勝地，來此您可盡情吸取豐沛的涵養元素，享受身心靈的全面提升，海拔1,600公尺的杉林溪，一年四季花期不斷；春櫻吐蕊、夏石楠花開、秋蘭飄香、冬楓相映。自溪頭孟宗山莊後的溪杉觀光道路進入，著名景點依序為石井磯、青龍瀑布、聚英村、花卉中心、松瀧岩與天地眼。生態豐富，有時能在轉角遇見國寶鳥之一的野生藍腹鷴。吸引國內外旅客紛往朝聖，國際巨星凱特布蘭奇亦曾在此拍攝SK-II廣告。

圖／景點照片取自各飯店官網 提供

【台中】向海那漾濱海豪華露營

坐落在台中知名且重要的大安濱海樂園內，緊鄰湛藍大海，擁有遼闊沙灘的豪華露營區《向海那漾》是全台第一個濱海的豪華露營，面向大海的串聯起大安周邊生態園區，一路到南邊的高美溼地，整個延伸的自然鍊帶，享受台中最頂級的帳蓬露營、最好的服務和餐飲，貼心地為懶人露營把五星級飯店的設施，全都搬到野外。遊客只需帶上輕便行李就能到訪，輕鬆與家人和朋友以最貼近海岸沙灘的野外露營方式，盡興沉浸在精彩富豐的大自然生命力之中。

其他另有嘉義-阿里山、屏東-牡丹灣villa、宜蘭-礁溪老爺、花蓮-瑞穗天合...等許多行程，可供您選擇。

圖／良友旅行 提供

除了上述的套裝行程，如您想選擇自由性較大的旅遊方式，良友旅行也推出了尊屬您的尊榮享受九人座休旅車+專業司機的服務。9人座賓士休旅車，只要6人以上包車，可指定日期、指定地點、天天出發。也是您旅遊最佳選擇。

後疫情時代的旅遊，自然首重安心出遊。讓我們在做好防疫措施保護自己也保護他人之際，來趟放鬆的安心之旅吧！

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