獎落基隆！全聯開出發票千萬特別獎 幸運兒買咖啡就中

財政部今日公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，全聯福利中心也公告本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為基隆源遠，消費者花費35元購買OFFCOFFEE冰拿鐵，即中了1000萬特別獎。而200萬特獎開出門市為左營文康，消費者花費158元購買奇異果，就被幸運神眷顧。

全聯5、6月份共開出將近30萬個獎項，提醒5、6月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，或注意近期PX Pay通知，千萬特別獎與200萬特獎得主可能就是你。