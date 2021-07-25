快訊

【黑幫揭密】跟反核派街頭開戰 前四海幫主靠2件事轟動兩岸

東奧跆拳道／4強不敵美國18歲對手 羅嘉翎晚上拚銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獎落基隆！全聯開出發票千萬特別獎 幸運兒買咖啡就中

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯福利中心5～6月份統一發票共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心5～6月份統一發票共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎。圖／全聯福利中心提供

財政部今日公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，全聯福利中心也公告本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為基隆源遠，消費者花費35元購買OFFCOFFEE冰拿鐵，即中了1000萬特別獎。而200萬特獎開出門市為左營文康，消費者花費158元購買奇異果，就被幸運神眷顧。

全聯5、6月份共開出將近30萬個獎項，提醒5、6月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，或注意近期PX Pay通知，千萬特別獎與200萬特獎得主可能就是你。

延伸閱讀

基隆3、4樓外牆招牌脫落往下砸 電纜神救援穩穩接住

「51118051」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板

童裝、寵物區全都有！4千坪「全聯南港旗艦店」7月24日開幕

相關新聞

65元買飯糰飲料就中千萬！7-ELEVEN發票開出4位特別獎

財政部稍早公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎；另外，雲端發票專屬獎有5位...

還差8公分 南化水庫預估下午5點後自然溢流

烟花颱風逐漸遠離台灣引入西南氣流，台南各地今晨陸續降雨，南化水庫今下午3點距離滿水位僅剩8公分，水利署預估下午5點後將達...

台東太麻里出現史上最高溫40.6度 熱爆縣府街頭灑水降溫

台東縣太麻里鄉今天熱爆，出現台灣史上最高溫40.6度，全縣各地都非常炎熱。縣府除籲請民眾非必要勿外出，下午3點起也由環保...

高捷人潮微增 「運能仍大於需求」暫不調班距

疫情趨緩，中央宣布27日起全國降為二級警戒，外出民眾逐漸增多，高雄捷運搭乘情況相較以往也熱鬧許多，車廂不再空蕩蕩。高捷表...

南高屏大雨特報 留意短時強降雨

中央氣象局發布台南、高雄、屏東大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部地區有局部大雨發生的機率。

獎落基隆！全聯開出發票千萬特別獎 幸運兒買咖啡就中

財政部今日公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，全聯福利中心也公告本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。