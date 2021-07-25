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65元買飯糰飲料就中千萬！7-ELEVEN發票開出4位特別獎

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎。圖／7-ELEVEN提供
最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎。圖／7-ELEVEN提供

財政部稍早公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎；另外，雲端發票專屬獎有5位百萬得主。千萬大獎得主1人在高雄市岡山區柳橋門市購買共282元的零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡；1人在新北市永和區永騰門市購買100元的民生用品；1人於台北市內湖區東湖門市購買90元的民生用品；1人則在桃園市蘆竹區蘆坎門市購買共65元的飯糰、飲料。

另外，5位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在台北市文山區新秀門市購買30元飲料；1人在台北市大同區長峰門市共花費114元購買御料小館冷凍食品、飲料；1人在新北市三重區美吉門市購買29元飲料；1人在新北市樹林區大展門市花費10元購買報紙；1人在台北市大安區仕吉門市花費共950元購買民生用品。

7-ELEVEN觀察，疫情期間持中獎發票直接兌換防疫物資、三餐與用品增加8成，且近一年來OPEN POINT APP發票日誌已協助超過180萬人次對中高達6.1億的累積獎金，由於OPEN POINT會員載具可與4大支付工具（OPEN錢包、icash Pay、街口、LINE Pay）綁定，方便消費者到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票3大購物流程，也能跨通路到康是美、統一精工持會員條碼將消費發票存入發票日誌，享有貼心的自動對獎、中獎推播服務，已名列OPEN POINT APP會員最常使用的TOP 5功能之一。

最新一期2021年5～6月期中獎發票OPEN POINT APP發票日誌預計於8月2日推播給當期中獎的幸運會員們；同時提醒2021年3~4月期尚有9萬張、總計3,400萬元OPEN POINT會員載具的中獎發票尚未到ibon列印，其中更包含有100萬2張、及20萬1張，9月6日前持OPEN POINT APP到6,200家7-ELEVEN即可輕鬆列印、千元以下中獎發票現場兌換最高可享10%回饋，快打開手機對獎別讓獎金擦身而過。

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