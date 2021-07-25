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30元收藏作品明信片！高雄「奈良美智特展」首度加開晚場　727開放預約

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／奈良美智特展臉書
圖／奈良美智特展臉書

「奈良美智特展」高雄站昨（24日）已正式登場，首兩周的入場名額早在開放預約日當天即火速額滿，展現超高人氣。官方日前公告第二梯次落在8/7至8/20，將於7/27 13:00準時開放預約，並將首度加開3個晚間時段，讓更多粉絲能夠分流參觀大師作品。

圖／奈良美智特展臉書
圖／奈良美智特展臉書
圖／奈良美智特展臉書
圖／奈良美智特展臉書

日本當代藝術家奈良美智台灣個展「奈良美智特展」7月移師「高雄市立美術館」，新增26件全新作品，並配合防疫推出線上預約，讓大家免排隊、不怕到現場撲空，坐在家就能預訂看展行程。截至8/6的首波展覽時段已全數額滿，最新梯次（8/7至8/20）將於7/27的13:00線上開放預約，週五至週日期間還會加開17:30、18:30及19:30共3個晚間時段，方便民眾選擇。

圖／奈良美智特展臉書
圖／奈良美智特展臉書

值得一提的是，展覽周邊已於線上商店開賣，其中最受期待的「特展作品明信片」共有14款。主辦方分享，為了能讓粉絲透過作品欣賞全貌，設計師kako特別使用三種直接縮小畫作的比例，繪畫是1/125，鉛筆素描是1/4，彩色素描為1/2，打造各畫作最佳尺寸的明信片，最低30元就能入手，可謂最親民的周邊。後續預計會有運動外套、褲子、可愛鑰匙圈等新品，每樣商品每人限購2件，10月前無法到訪高雄的人也有機會收藏周邊留紀念。

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