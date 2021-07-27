多久沒出遠門了？無法出國的此時，正是「偽旅行」、妝點家裡好時機

【圖／文：行遍天下】

因為一場疫情，世界彷彿被按下暫停鍵，所有的活動都被迫暫停，唯一正常運作的，就是宅在家。但在家悶太久，想念以前旅行的美好時光，快要關不住了，那不如改變家中的氛圍，妝點出充滿儀式感的居家日子，宅家也能度假。

重溫旅行的美好，在家也能感受旅行的美好。

用照片重溫旅行時光

過去旅行總是拍了上千張照片卻總是沒有時間整理，每次想要好好整理一下將照片發到IG或臉書分享，但惰性總是告訴自己，下次再來整理好了！久而久之就再也不會把這些照片翻出來看了吧。趁現在好不容易有空了，還不快把旅行照片拿出來盤點大整理！無論是記憶卡、手機、備份硬碟甚至是相片，都可以花點時間好好整理，甚至邊哭邊笑邊伴隨回憶。分類方法很多，可以選擇以時間軸的方式，也可以依照國家、地區，或者是特殊事件。試著挑出自己去過國家中最具代表性的一張照片，無論是風景、人物、建築、食物皆可。有時間的話還可以為照片寫上註記，然後PO到網路上，或編輯成遊記分享。也可以選出最鬧、最甜、最美或最克難的旅行，將照片分享給朋友或是家人，一起聊聊美麗的回憶。

說好整理的那些照片，現在正是時候來好好盤點大整理。

旅遊書不只在旅行時適合閱讀

世界前所未見在邊境之間拉起了封鎖線，這對於酷愛旅行的人而言，彷彿宣告了世界末日的到來。既然不能向世界出發，那麼就在家中旅行！旅人在旅行前，會透過工具書找答案，但誰說旅行書只在旅行的時候才能閱讀?找出書架塵封已久的旅行主題書們細細閱讀，書本內容除了大量的歷史、地理、風土等知識，也有旅人在旅行路上的經驗與看法。透過書本，不僅跟著作者神遊了一遍，也可以培養未來上路的勇氣與大量的旅遊背景知識。相信即便只是閱讀一幅地圖，也可以讓人充滿想像。為了再次旅行的那天做好準備，擁有知識，就能在旅行時產生更多的共鳴與喜悅。透過旅遊書、旅遊雜誌見多識廣，相信在日常中也會更懂得品味生活。

誰說旅遊書籍只能出遊時閱讀，再次溫習以前去過景點的背景知識。

在家中出一片小森時光

打造WFH植感生活，將家的氛圍進行一點小小的改造，種植有氧的植物可以彌補無法外出呼吸自然空氣的時光！不想空間過於安靜或受外在雜音干擾，快來試試讓自己心情平衡的白噪音，大自然的雨滴、森林鳥叫、浪潮聲等，都可以試試。沒當過綠手指的人，也可以先從容易栽種的植物試試身手，琴葉榕、吊蘭、龜背芋、黃金葛等室內植物，或鹿角蕨、白鳥蕉、蘭花等容易在陽台生長的植物。進階的話還可以試試用盆栽種植迷迭香、薄荷、檸檬馬鞭草、芳香萬壽菊、蝶豆花等香草植物，隨手摘幾片葉就可以製作花草茶或調酒。另外桂花、茉莉除了觀賞，香氣更是令人心情開朗。進階者可以試試無花果、百香果、辣椒等，試試成為一個小小自耕農，吃到收成的東西時會很有就感。

無法好好出門森呼吸，就把家中氛圍小小改造，還能當個自耕農呢。

舌尖上的冒險旅行

今晚，你想到哪裡旅行?透過外帶餐點或叫外賣，輕輕鬆鬆就能跟著食物去旅行。隨著外食的多元性與便利性，在家不必擔心變成婦仇者聯盟，煮出一些難吃的東西，也不怕剁傷手指掛急診，就可以輕鬆讓餐桌上的料理豐富又美味。不管是日本握壽司、越南河粉、泰式海鮮辣湯、韓式泡菜鍋、義大利麵、古巴漢堡等異國料理，甚至是台灣各地美味，美濃粄條、台南牛肉湯、嘉義火雞肉飯、高雄旗魚黑輪等，隨著美味的食物，將我們帶到了美食的產地。背起行囊出發到遠方是一種旅行，但在日常生活中，也可以在固定生活框架裡營造一些小驚喜，透過飲食旅行，嘗試看看平常不會吃到的。異國風味因為涉及陌生的口味、偏離常態的感官體驗，如果將旅行的定義放大，在舌尖上的旅行，也是一種出發。

每天在家已經變不出新菜色了嗎？不如外帶外送異國料理回家來場味蕾探險。（未成年請勿飲酒）





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