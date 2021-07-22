松山CITYLINK傳有櫃員確診 商場緊急停業清消1至3天

CITYLINK松山壹號店傳出有專櫃人員確診，今天7月22日1樓、2樓停業1日，至於3樓則是今起7月22日至7月24日停業3天進行清消，CITYLINK表示，昨晚接獲通知後，已將該棟可能有接觸的人員造冊，並於昨晚開始進行快篩。

CITYLINK松山壹號店為何分樓層停業時間沒有同步？對此，CITYLINK回應，針對情況有請示過公部門，接獲的指引是該樓層有員工確診為停業3天，該樓層有確診足跡為停業1天，是按照主管機關相關指引辦理。