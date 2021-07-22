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松山CITYLINK傳有櫃員確診 商場緊急停業清消1至3天

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
CITYLINK松山壹號店傳出有櫃員確診，7月22日1樓、2樓停業1日，3樓7月22日至7月24日停業3天。圖／CITYLINK提供
CITYLINK松山壹號店傳出有櫃員確診，7月22日1樓、2樓停業1日，3樓7月22日至7月24日停業3天。圖／CITYLINK提供

CITYLINK松山壹號店傳出有專櫃人員確診，今天7月22日1樓、2樓停業1日，至於3樓則是今起7月22日至7月24日停業3天進行清消，CITYLINK表示，昨晚接獲通知後，已將該棟可能有接觸的人員造冊，並於昨晚開始進行快篩。

CITYLINK松山壹號店為何分樓層停業時間沒有同步？對此，CITYLINK回應，針對情況有請示過公部門，接獲的指引是該樓層有員工確診為停業3天，該樓層有確診足跡為停業1天，是按照主管機關相關指引辦理。

另外，位於林口的三井OUTLET在7月19日接獲有專櫃員工確診通報後，當天起至7月21日立即停業進行全館清消作業，期間啟動企業快篩作業，完成員工1,467人的快篩(含自行快篩與企業快篩)，獲得全數陰性證明結果，經通報新北市政府經發局確認後，確認可於今日7月22日起恢復正常營業，三級警戒期間維持縮短營業時間為12:00至20:00。

林口三井OUTLET在經過全館清消與員工快篩後，7月22日起恢復營業。圖／三井OUTLET提供
林口三井OUTLET在經過全館清消與員工快篩後，7月22日起恢復營業。圖／三井OUTLET提供
CITYLINK松山壹號店傳出有櫃員確診，貼出停業公告。圖／摘自CITYLINK松山店粉絲團
CITYLINK松山壹號店傳出有櫃員確診，貼出停業公告。圖／摘自CITYLINK松山店粉絲團

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