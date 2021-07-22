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首推飯店「訂閱制」一人免750元還附早餐！和逸飯店「微解封」再送200元餐飲抵用金

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／和逸飯店官網
圖／和逸飯店官網

國泰飯店集團的旗下和逸飯店首推「入住訂閱制」優惠囉，只要即日起至9月底入住期間，以最低期限3日、5日再到7日，最便宜一晚不用1450元，雙人入住一人每晚最低甚至不用800元，另外還有「微解封」方案，只要9月前入住，免費加送「200元餐飲抵用金」外，雙人住宿每房每晚附早餐最低只要1,999元起，即刻快搶訂囉！

圖／和逸飯店官網
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「HOTEL COZZI和逸飯店」是為國泰飯店觀光集團的首個自創品牌，至今在全台已有五家和逸據點。該系列飯店在設計與裝潢空間上選擇暖色調的裝潢，配上大量原木傢俱與精緻的石材建築，非常令人放鬆，過去在疫情前也時常成為國內外旅客觀光的首選入住飯店。

圖／和逸飯店官網
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這回因應疫情緩解，主要推出兩大優惠方案。第一個為首創的「入住訂閱制」，只要於即日起至8月31日前訂購房間，並於9月30日前入住，可任選「30天內入住3、5、7日」的訂閱方案，3日價格5,399元、5日價格7,999元與7日價格9,999元（已含服務費與稅金），最低每晚約只要1429元，雙人入住平均一人最低約只要715元，更狂的是選擇5或7日，還可以房型免費升等，超殺價格絕對不能錯過。

圖／和逸飯店官網
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另外第二個為「微解封」方案，只要即日起至7月25日訂房，並於9月30日期完成入住，雙人入住舒適客房 (一大床/兩小床) 每房每晚只要 1,999元、和逸客房只要2,499元與景隅客房只要2,999元，訂購還送每房「200元餐飲抵用金」，可折抵飯店內所有餐飲消費喔，值得注意的是，該方案不含早餐喔。「入住訂閱制」方案適合的飯店有，和逸飯店台北民生館、COZZI Blu和逸飯店桃園館、和逸飯店台南西門館與和逸飯店高雄中山館；「微解封」方案則適合和逸飯店台北民生館與忠孝館。更多好康請上官網查詢。

圖／和逸飯店官網
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官網：https://hotelcozzi.com/

圖／和逸飯店官網
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