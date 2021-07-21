大板根森林飯店「買1晚送1晚」再送門票、溫泉SPA！575元入住石門福華享湖景＆美食

微解封防疫放風超前部署！位於新北三峽的「大板根森林溫泉酒店」推出防疫限定「買一晚送一晚」，活動期間還能「免費」爽逛園區熱帶雨林、泡溫泉及享用早餐，平均一晚每人免兩千打造超值優惠。而「石門水庫福華渡假飯店」8/1前也推出輕旅行專案，最低一人575元就能入住湖景房大啖美食，疫情期間小確幸要把握。

大板根買一晚送一晚 台版亞馬遜雨林免費逛

圖／大板根森林溫泉酒店臉書

大板根森林溫泉酒店「暖心打氣 氧森抗疫」專案即日開跑，8/31前訂購雙人客房享「買一晚送一晚」，還可免費入園逛有「台版亞馬遜雨林」美譽的森林園區，吸收滿滿芬多精，結束再泡露天溫泉SPA抒壓，三級狀態則提供湯屋，隔天還有早餐，為抗疫適用的兩天一夜度假行程。

專案價值15400元，配合促銷下殺至7700元，平均一晚一人只要1925元，贈送的「一泊一食板根雙人客房住宿券」截至2022/06/30都能使用。

圖／大板根提供

石門福華湖景雙人房 一人575起享美景及合菜套餐

配合防疫，位於桃園龍潭的「石門水庫福華渡假飯店」也特別祭出「微解封．森呼吸．輕旅行」專案，截至8/1兩人或四人同行、選擇午或晚時段，可免費升等至湖景雙人房，將石門大壩美景盡收眼簾，徹底抒壓放鬆。

圖／石門福華提供

2人同行1400元、4人同行則為2300元，代表最低一人575即可在湖景房用餐。專案提供HOVII KITCHEN外帶套餐9折優惠，訂購即有專人送至客房，讓房客在遼闊風景陪伴下爽嗑道地合菜。此外，退房時每房再加贈住宿優惠券，雅緻雙人房特價1999元，年底前都可使用。提醒大家專案分為09:00至15:00及16:00至21:00兩個時段、任選4小時入住。

圖／石門福華提供

延伸閱讀：

．姓名對對碰！福容大飯店「微解封」6字中1字就折價 同音適用還送熊布偶

．微解封1人1公頃！苗栗「露營防疫泡泡」每天開放20帳 半日遊1人就成行