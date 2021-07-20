快訊

像莫拉克？烟花颱風最快明接力發海陸警 氣象局回應了

奧運國手搭乘經濟艙生波 傳體育署長張少熙請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姓名對對碰！福容大飯店「微解封」6字中1字就折價　同音適用還送熊布偶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／福容大飯店機捷店官網、福容大飯店桃園臉書專頁
圖／福容大飯店機捷店官網福容大飯店桃園臉書專頁

配合微解封，各大飯店及餐飲業者也紛紛祭出新優惠方案，而福容大飯店桃園機場捷運A8店則推出「姓名對對碰」，即日起凡訂購指定專案，名字對中「微、解、封、迎、加、零」任一字即可現折房價，同音也適用，最高享71折，活動截至8/31。

圖／福容大飯店機捷店官網
圖／福容大飯店機捷店官網

桃園福容大飯店日前新推姓名限定優惠，只要名字含「微、解、封、迎、加、零」任一同音字，8/31前預訂「帶著小熊去旅行」即享9折優惠，兩字享8折，三字全中則有7折。精緻客房折扣後平均每人最低1400就能入住，爽泡黃金美人湯三溫暖、免費使用健身房，還附早餐、點心飲料自助吧，讓大家在緊繃的防疫行程中喘口氣。

提醒大家每張證件限入住一間房，至多續住三晚，活動每日限量5間，需事先電話訂房或官網訂房並告知使用此加碼活動，搭配會員優惠最高還可達61折。不僅如此，凡於入住期間與交誼廳絨毛大熊玩偶拍照、打卡，退房前出示貼文內容，即可獲得16公分高的福容微笑熊寶寶布偶，將可愛小熊帶回家。

延伸閱讀：

微解封1人1公頃！苗栗「露營防疫泡泡」每天開放20帳　半日遊1人就成行

北部旅遊微解封！北投「最新觀景平台」瀑布仙境搭公車就到，和平島公園送玩水券

高雄場「奈良美智特展」開展日確定！線上預約＆入場須知搶先看

桃園機場 桃園旅遊

相關新聞

姓名對對碰！福容大飯店「微解封」6字中1字就折價　同音適用還送熊布偶

配合微解封，各大飯店及餐飲業者也紛紛祭出新優惠方案，而福容大飯店桃園機場捷運A8店則推出「姓名對對碰」，即日起凡訂購指定專案，名字對中「微、解、封、迎、加、零」任一字即可現折房價，同音也適用，最高享7

京站威秀影城員工確診 北市緊急疫調匡列 業者停業清消

台北市政府昨天晚間11點，接獲確診個案通知，一名京站威秀員工確診，台北市政府接獲通報後，今早已經全面展開疫調及針對職場接...

北車地下街多起確診疑慮！京站、京站威秀7/20自主停業

由於台北車站地下街近日傳出多起確診案例，為避免感染風險並加強防疫，包含京站時尚廣場及京站威秀影城在昨(19日)晚間臨時公...

林口三井OUTLET櫃員確診 今明停業召回3千人企業快篩

林口三井OUTLET今早獲知專櫃人員PCR篩檢為陽性確診後，緊急通知員工停止到班、停業一天進行清消，但原本決定採員工、專...

出現確診者足跡！World Gym站前店緊急關閉清消3天

7月13日才因為「微解封」開始營業的世界健身（World Gym）不到一週，就傳出台北站前店，有新冠肺炎確診者足跡，因此...

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

林口三井OUTLET因出現專櫃人員染疫確診，今天臨時停業一天。三井公司公關部資深經理曾玲玲表示，今早接獲專櫃通知有員工確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。