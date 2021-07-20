姓名對對碰！福容大飯店「微解封」6字中1字就折價　同音適用還送熊布偶

配合微解封，各大飯店及餐飲業者也紛紛祭出新優惠方案，而福容大飯店桃園機場捷運A8店則推出「姓名對對碰」，即日起凡訂購指定專案，名字對中「微、解、封、迎、加、零」任一字即可現折房價，同音也適用，最高享71折，活動截至8/31。

圖／福容大飯店機捷店官網

桃園福容大飯店日前新推姓名限定優惠，只要名字含「微、解、封、迎、加、零」任一同音字，8/31前預訂「帶著小熊去旅行」即享9折優惠，兩字享8折，三字全中則有7折。精緻客房折扣後平均每人最低1400就能入住，爽泡黃金美人湯三溫暖、免費使用健身房，還附早餐、點心飲料自助吧，讓大家在緊繃的防疫行程中喘口氣。

提醒大家每張證件限入住一間房，至多續住三晚，活動每日限量5間，需事先電話訂房或官網訂房並告知使用此加碼活動，搭配會員優惠最高還可達61折。不僅如此，凡於入住期間與交誼廳絨毛大熊玩偶拍照、打卡，退房前出示貼文內容，即可獲得16公分高的福容微笑熊寶寶布偶，將可愛小熊帶回家。

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