出現確診者足跡！World Gym站前店緊急關閉清消3天

7月13日才因為「微解封」開始營業的世界健身（World Gym）不到一週，就傳出台北站前店，有新冠肺炎確診者足跡，因此收到衛生局通知，緊急關閉三天清潔消毒，讓民眾也開始對室內運動感到緊張。

新冠肺炎三級警戒持續，不過因為疫情看似趨緩，所以自7月13日開始，健身業者有條件的可「微解封」營業。因此，台灣最大的連鎖健身房世界健身，就按照指揮中心的指示，包括每小時防疫消毒、增設自助消毒站、教練及有氧老師授課前抗原快篩、全體員工佩戴口罩及面罩。並自7月13日就開始對外營業，不過復業不到一週，就傳來出現確診者足跡，因此台北站前店就配合中央及台北市政府防疫規範，自7月19日至7月21日停業3天，將於7月22日再開放會員運動使用。

據了解，確診者為World Gym的會員，曾在微解封後進入場館內運動。而業者是在7月18日接到衛生局通知，就緊急關閉站前店，並在當日就完成清潔消毒。但確診者其他資料，以及接觸了多少人？有多少會員和員工被匡列居家隔離或需要檢疫？則涉及個人隱私，World Gym亦不便對外透露，一切都由為衛生局公佈為準。