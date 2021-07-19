快訊

高端疫苗EUA數據漂亮 陳培哲嘆：這是沒用數據 連看都不想看

商務艙跳票？戴資穎搭經濟艙飛日 戴爸：有種被騙的感覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出現確診者足跡！World Gym站前店緊急關閉清消3天

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
開始營業的World Gym不到一週，就傳出台北站前店，有新冠肺炎確診者足跡，因此收到衛生局通知，緊急關閉三天清潔消毒。圖／摘自World Gym臉書
開始營業的World Gym不到一週，就傳出台北站前店，有新冠肺炎確診者足跡，因此收到衛生局通知，緊急關閉三天清潔消毒。圖／摘自World Gym臉書

7月13日才因為「微解封」開始營業的世界健身（World Gym）不到一週，就傳出台北站前店，有新冠肺炎確診者足跡，因此收到衛生局通知，緊急關閉三天清潔消毒，讓民眾也開始對室內運動感到緊張。

新冠肺炎三級警戒持續，不過因為疫情看似趨緩，所以自7月13日開始，健身業者有條件的可「微解封」營業。因此，台灣最大的連鎖健身房世界健身，就按照指揮中心的指示，包括每小時防疫消毒、增設自助消毒站、教練及有氧老師授課前抗原快篩、全體員工佩戴口罩及面罩。並自7月13日就開始對外營業，不過復業不到一週，就傳來出現確診者足跡，因此台北站前店就配合中央及台北市政府防疫規範，自7月19日至7月21日停業3天，將於7月22日再開放會員運動使用。

據了解，確診者為World Gym的會員，曾在微解封後進入場館內運動。而業者是在7月18日接到衛生局通知，就緊急關閉站前店，並在當日就完成清潔消毒。但確診者其他資料，以及接觸了多少人？有多少會員和員工被匡列居家隔離或需要檢疫？則涉及個人隱私，World Gym亦不便對外透露，一切都由為衛生局公佈為準。

延伸閱讀

健人蓋伊／5分鐘學會【引體向上】！4個訓練動作，讓你單槓一下一下拉不停！

7月19日疫情懶人卡／林口三井OUTLET專櫃人員確診 高雄義享廣場今突關店清消

健身房已微解封 中市府：不想去得請假否則持續扣款

守護台中 車站設防疫消毒門

相關新聞

林口三井OUTLET櫃員確診 今明停業召回3千人企業快篩

林口三井OUTLET今早獲知專櫃人員PCR篩檢為陽性確診後，緊急通知員工停止到班、停業一天進行清消，但原本決定採員工、專...

出現確診者足跡！World Gym站前店緊急關閉清消3天

7月13日才因為「微解封」開始營業的世界健身（World Gym）不到一週，就傳出台北站前店，有新冠肺炎確診者足跡，因此...

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

林口三井OUTLET因出現專櫃人員染疫確診，今天臨時停業一天。三井公司公關部資深經理曾玲玲表示，今早接獲專櫃通知有員工確...

獨／開業25年不敵疫情！「卡瓦利咖啡」退出永康商圈

受到新冠肺炎疫情影響，許多知名餐廳紛紛退出市場，或是靜待機會重新出發。位於永康商圈，已經開業25年的老字號咖啡店「卡瓦利...

連關3店！王品集團「沐越」羅斯福路店7月31日熄燈

王品集團旗下主打「法式氛圍的創意越式料理」的沐越，今傳出台北市中正區羅斯福路的分店，因租約到期將不再續租，預計7月31日...

40年回憶止步！桃園老字號冰店「東海冰城」9月歇業

桃園楊梅剉冰店「東海冰城」1981年起經營至今即將屆滿40歲，然而官方日前透過臉書專頁釋出歇業公告，宣佈將於9月30日正式吹熄燈號，感性呼籲饕客珍惜最後一個暑假。消息一出讓在地粉絲震驚不已，感歎童年回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。