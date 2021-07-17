40年回憶止步！桃園老字號冰店「東海冰城」9月歇業

桃園楊梅剉冰店「東海冰城」1981年起經營至今即將屆滿40歲，然而官方日前透過臉書專頁釋出歇業公告，宣佈將於9月30日正式吹熄燈號，感性呼籲饕客珍惜最後一個暑假。消息一出讓在地粉絲震驚不已，感歎童年回憶不再。

楊梅美食老店「東海冰城」位於人氣便當店「東海排骨」旁，靠著招牌木瓜牛奶、紅豆牛奶冰慢慢累積口碑成知名冰店，2018年起由二代接棒後店裝、菜單一律升級，化身成打卡聖地之餘，也新增許多創意品項，四季皆開放營業，讓更多人能品嘗在地美味。可惜經歷疫情衝擊，店家7月中宣佈，「東海冰城」最後只營業至9月30日，感謝大家多年來的支持。

公告一出，老顧客紛紛留言：「天啊！童年的回憶！」、「菱角冰跟鹹花生冰超好吃」、「從小喝到大的好味道⋯我會懷念的」、「Omg……真傷心啊」。店家昨（16）日也再度發文，提及距離停業仍有一段時間，因此9月後才會開始整理店內物品，如有相關設備、桌椅欲出清會再公佈於臉書，目前倒數兩個月會專心於提供顧客餐飲服務。

圖／東海冰城臉書專頁

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