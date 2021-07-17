聽新聞
test
0:00 / 0:00
40年回憶止步！桃園老字號冰店「東海冰城」9月歇業
桃園楊梅剉冰店「東海冰城」1981年起經營至今即將屆滿40歲，然而官方日前透過臉書專頁釋出歇業公告，宣佈將於9月30日正式吹熄燈號，感性呼籲饕客珍惜最後一個暑假。消息一出讓在地粉絲震驚不已，感歎童年回憶不再。
楊梅美食老店「東海冰城」位於人氣便當店「東海排骨」旁，靠著招牌木瓜牛奶、紅豆牛奶冰慢慢累積口碑成知名冰店，2018年起由二代接棒後店裝、菜單一律升級，化身成打卡聖地之餘，也新增許多創意品項，四季皆開放營業，讓更多人能品嘗在地美味。可惜經歷疫情衝擊，店家7月中宣佈，「東海冰城」最後只營業至9月30日，感謝大家多年來的支持。
公告一出，老顧客紛紛留言：「天啊！童年的回憶！」、「菱角冰跟鹹花生冰超好吃」、「從小喝到大的好味道⋯我會懷念的」、「Omg……真傷心啊」。店家昨（16）日也再度發文，提及距離停業仍有一段時間，因此9月後才會開始整理店內物品，如有相關設備、桌椅欲出清會再公佈於臉書，目前倒數兩個月會專心於提供顧客餐飲服務。
延伸閱讀：
．清原「楊枝芋露」滿杯芒果＆芋頭好過癮！鬍子茶西瓜奶蓋大口開喝超消暑
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言