高雄場「奈良美智特展」開展日確定！線上預約時間＆辦法＆入場須知搶先看

高雄鄉親等到了！「奈良美智特展」3月首登台就掀起熱潮，雖台北場因5月疫情爆發提前閉展令不少粉絲感到惋惜，所幸主辦方昨（13日）在微解封首日帶來好消息，宣佈第二場展覽確定於7/24正式在高雄開展。屆時不僅有經典展品，還有多達26幅高雄場限定新作能欣賞，配合防疫也將採線上預約制，趕快筆記開放預約的時間吧！

圖／編輯葉穎樂攝

來自日本的著名當代藝術家「奈良美智」今年首次跨海到台灣辦個人特展，開放民眾免費入場，全年更規劃了台北、高雄、台南共三場展覽，讓各地民眾都能就近看展。而原訂7/10展出的高雄場次，受疫情影響展延多時，主辦方日前表示，在高雄市政府協助下，「奈良美智特展」將於7/24至10/31移師「高雄市立美術館」，全面採線上預約制、嚴格實施分流，預約系統將於7/16 13:00起開放預約。

官方今（14）曝光全新參觀須知，首要注意事項同樣為「全面禁止攝錄影」，而此次採線上預約、實名報名方式，每表單可報名上限為2位，額滿為止，參觀當日將不再受理當日預約。另外因應防疫及觀展品質，特展將採分時段分流參觀，每場次參觀時間為55分鐘（包含奈良商店），該時段結束前5分鐘為清場時間，恕不開放民眾入場，每日第一場次為09:30，以此類推。

圖／編輯葉穎樂攝

有別於台北場現場滿滿人潮，線上預約讓大家不再擔心撲空，免排隊之餘還能安心防疫。官方也同步說明，只要於預約表單填寫有效電子郵件、基本資料與參觀人數，選擇參觀日期、場次及時段後，詳讀注意事項，凡預約成功信箱將會收到「確認信」，屆時於入場前出示報名成功信件及個人有效證件即可。

圖／奈良美智特展官方臉書

值得一提的是，高雄場不僅能欣賞奈良美智為台灣創作的《朦朧潮溼的一天》、台北場起首度於海外亮相的《月光小姐》等53件作品，高雄站還加碼了26件新作，包含奈良美智年初抵台佈展時隔離創作的8件素描作品、首次海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊》與《山子妹妹》及《旅行的山子》系列 15 件攝影作品，用藝術作品伴台灣人一起抗疫。

奈良美智特展 高雄場

展期：7/24-10/31（7/16開放線上預約）地點：高雄市立美術館 105展覽室預約系統：https://bit.ly/3efGNaq

高雄場入場規範

1. 為尊重智慧財產權，本展覽「#全面禁止攝錄影」。2. 因應防疫需求，入館請全程配戴口罩，並完成實聯制登記。出示登記完成之畫面，同時配合測量體溫及酒精消毒後，方可入館參觀。3. 如有呼吸道不適者、居家隔離檢疫者、自主健康管理者、體溫超過攝氏37度者，恕不開放入館。4. 本展覽為 #免票入場，為維護入場觀眾之權益及防疫規定，如需參觀本展覽，全面採 #線上預約制，詳情請上高美館官網查詢。5. 線上預約，採實名報名方式，每表單可報名上限為2位，額滿為止。參觀當日將不再受理當日預約。(預約須知請詳讀預約表單)6. 參觀當日請於預約時間內，於本展排隊入口處出示 #報名成功之信件 及 #個人有效證件（如身分證、駕照、健保卡等可辨識是本人之任一證件），經工作人員確認後方可入場。7. 須依預約時段入場參觀，如逾預約時間，恕不開放入場。8. 因應防疫考量與展場觀展品質，採分時段分流參觀；#每場次參觀時間為55分鐘(包含奈良商店)，該時段結束前5分鐘為清場時間，恕不開放民眾入場，敬請見諒。每日第一場次為9：30，以此類推。9. 開放人數配合中央流行疾病疫情指揮中心，調整場內參觀及進出人數，調整內容依現場公告/官網為主。10.為維護入場觀眾之權益及防疫安全，本展覽恕不開放團體預約及導覽。11.12歲以下孩童須由至少一名家長陪同參觀。12.本館展場內禁止飲食、吸菸，並禁帶食物、飲料入場參觀，如攜帶物件超過A3大小，請事先至地下一樓寄物櫃或一樓服務中心寄放。13.展場內，禁止破壞及碰觸展品。如因人為造成損壞，需負相關賠償責任。14.民眾須預約參觀奈良美智特展，方可至本館地下一樓奈良商店購物，依照奈良商店排隊動線並出示奈良美智特展預約成功確認信件。

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