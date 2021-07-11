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撐不過疫情！台北30年老店「家家牛排」低調熄燈 平價排餐＆沙拉吧成回憶
近來疫情稍微降溫，指揮中心推出三級警戒下的微解封指引，但各縣市政府為拚防疫，陸續宣佈餐飲業禁止內用至7/26，許多店家撐不過台灣恢復二級，紛紛傳出停業消息。台北平價餐廳「家家牛排」日前也低調於臉書宣佈，受疫情嚴重影響只得停業，30年老店成回憶，讓饕客震驚不已。
位於信義區的「家家牛排」提供高CP值經典排餐，自助沙拉吧及炒米粉也是內行粉絲必吃的亮點。然而疫情爆發後餐飲業無法開放內用，大大衝擊生意，店家7月初透過臉書專頁公佈熄燈消息，提及因疫情嚴重影響，只得忍痛結束30年店面，對顧客表達感謝，並期盼未來有緣再相見。
消息一出，湧入網友留言：「太震憾了」、「真的太難過了，真心很有回憶的一家店」、「鹹酥雞、甜不辣好好吃，以後吃不到了」、「我會非常懷念你們的豬排，還有沙拉吧。炒米粉真的很好吃喔，以後有機會下來彰化開」、「應有盡有的好餐廳……一定要再回歸！拜託」、「重啓爐灶時記得通知」，無一不表達對店家歇業的惋惜。
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