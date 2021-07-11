快訊

若只有BNT可針對青少年施打 陳時中：就會保留給學生

國民黨主席選舉延期江啟臣又多1競爭者 彰化前縣長卓伯源宣布參選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封限定！劍湖山「499一票暢玩」再送防護面罩，小人國開園急剎車

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／劍湖山世界提供、記者鄭國樑／攝影
圖／劍湖山世界提供、記者鄭國樑／攝影

配合微解封，劍湖山世界早前宣佈將於7/13恢復營業，三級警戒期間採全面預約制，並同步祭出限定優惠，7/31前499即可全日暢玩，再送防護面罩，防疫前線的醫護軍警消人員更有199特價，讓大家只要配合指引即可適度透透氣。

圖／劍湖山世界
圖／劍湖山世界

劍湖山世界將於7/13當日早上09:00開園，截至7/31凡現場購票，全日玩到飽僅499元，省下400元再免費獲得一個防護面罩，帶著遊走更安心。若午間12:00後入場，還有399元特價，醫護軍警消工作者則是199元即可入園，提醒大家購票時主動出示相關證件。而防護面罩數量有限，送完為止，優惠不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。

圖／劍湖山世界
圖／劍湖山世界
圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界主打全台唯一遊樂體驗，搭上咕咕飛車就能徜徉燦爛的向日葵花海，園區占地面積大也種有13萬棵喬灌木，讓民眾微解封時期搶先吸收芬多精。因應防疫，園區也將謹遵CDC相關規範訂定的「1大準則+5大管理」防疫策略，旅客入園前必須線上填寫預約表單、量體溫，並全程配戴口罩。而園區排隊動線室外保持在1公尺、室內1.5公尺安全距離，環境清消每小時1次，人流量多亦將增加清消次數。

小人國決定13日微解封恢復營業，圖為去年4月還沒封園的畫面。記者鄭國樑／攝影
小人國決定13日微解封恢復營業，圖為去年4月還沒封園的畫面。記者鄭國樑／攝影

值得一提的是，原訂7/13開園、每日縮減開放人數至2000人的「小人國主題樂園」，昨（10日）緊急於官方臉書宣佈，將配合桃園市政府防疫政策，維持休園至7/26，微解封臨時喊卡受到網友支持。

延伸閱讀：

7／13起微解封！ 全台「遊樂園、景點場館」開放方式　防疫旅遊措施一次看

配合微解封！嘉義阿里山2公頃「台版奈良」7/14開園，戴口罩賞小鹿斑比也療癒

劍湖山 主題樂園 遊樂園

相關新聞

微解封限定！劍湖山「499一票暢玩」再送防護面罩，小人國開園急剎車

配合微解封，劍湖山世界早前宣佈將於7/13恢復營業，三級警戒期間採全面預約制，並同步祭出限定優惠，7/31前499即可全日暢玩，再送防護面罩，防疫前線的醫護軍警消人員更有199特價，讓大家只要配合指引

陪伴新莊人20年！「吉野家」中正店永久停業

隨著時光流逝，許多陪伴自己童年成長的餐廳，也逐漸消逝在回憶之中。陪伴新莊人已經約20年的「吉野家新莊中正店」，近期已經悄...

7／13起微解封！ 全台「遊樂園、景點場館」開放方式　防疫旅遊措施一次看

全台警戒延長至7/26，但中央流行疫情指揮中心釋出詳細版微解封指引，13日起放寬風景區及遊樂園相關管制，其中遊樂園部分容量管制為40%，遊樂設施採預約制等，包含六福村、麗寶樂園、遠雄海洋公園等5大樂園，都將重新開園。 提醒民眾在玩樂的同時不忘要戴好口罩保持社交距離，遵守相關防疫規定！聯合新聞網旅遊美食頻道，將持續整理全台各地遊樂園、森林區、景點場館微解封情報更新

又一集團跟進！王品全台門店「暫不開放內用」

繼饗賓集團之後，王品集團也發聲明指出，全台門店暫不開放內用服務，直到政府頒布新的防疫決策後再定。

餐飲仍「不解封」 北市府宣布：餐飲禁內用、限外帶

指揮中心昨公布有條件放寬餐廳及百貨、賣場、傳統市場、夜市餐飲內用，但台北市長柯文哲日前表示餐飲業開放台北不跟進。北市府今...

微解封前勿忘儀式感！宅家回憶旅行　享受國外最夯Staycation

手機裡拍的旅遊景點照片是多久以前的了？突如其來的新冠肺炎三級警戒把人與人隔開了，少了接觸，卻多了一些宅在家的悠哉時光。國際間正流行的「Staycation」就是珍惜居家時光，現在開始把家好好妝點，帶點儀式感的氣氛來度過在家日，叫份米其林餐點假裝自己去了星級餐廳，或是透過網路來場與全世界旅人的線上體驗，宅度假日常也好快樂呢～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。