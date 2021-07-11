微解封限定！劍湖山「499一票暢玩」再送防護面罩，小人國開園急剎車

配合微解封，劍湖山世界早前宣佈將於7/13恢復營業，三級警戒期間採全面預約制，並同步祭出限定優惠，7/31前499即可全日暢玩，再送防護面罩，防疫前線的醫護軍警消人員更有199特價，讓大家只要配合指引即可適度透透氣。

圖／劍湖山世界

劍湖山世界將於7/13當日早上09:00開園，截至7/31凡現場購票，全日玩到飽僅499元，省下400元再免費獲得一個防護面罩，帶著遊走更安心。若午間12:00後入場，還有399元特價，醫護軍警消工作者則是199元即可入園，提醒大家購票時主動出示相關證件。而防護面罩數量有限，送完為止，優惠不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。

圖／劍湖山世界 圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界主打全台唯一遊樂體驗，搭上咕咕飛車就能徜徉燦爛的向日葵花海，園區占地面積大也種有13萬棵喬灌木，讓民眾微解封時期搶先吸收芬多精。因應防疫，園區也將謹遵CDC相關規範訂定的「1大準則+5大管理」防疫策略，旅客入園前必須線上填寫預約表單、量體溫，並全程配戴口罩。而園區排隊動線室外保持在1公尺、室內1.5公尺安全距離，環境清消每小時1次，人流量多亦將增加清消次數。

小人國決定13日微解封恢復營業，圖為去年4月還沒封園的畫面。記者鄭國樑／攝影

值得一提的是，原訂7/13開園、每日縮減開放人數至2000人的「小人國主題樂園」，昨（10日）緊急於官方臉書宣佈，將配合桃園市政府防疫政策，維持休園至7/26，微解封臨時喊卡受到網友支持。

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