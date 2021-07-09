7／13起微解封！ 全台「遊樂園、景點場館」開放方式　防疫旅遊措施一次看

全台警戒延長至7/26，但中央流行疫情指揮中心釋出詳細版微解封指引，13日起放寬風景區及遊樂園相關管制，其中遊樂園部分容量管制為40%，遊樂設施採預約制等，包含六福村、麗寶樂園、遠雄海洋公園等5大樂園，都將重新開園。

提醒民眾在玩樂的同時不忘要戴好口罩保持社交距離，遵守相關防疫規定！聯合新聞網旅遊美食頻道，將持續整理全台各地遊樂園、森林區、景點場館微解封情報更新～(最後更新時間：2021/07/09 16:51)

遊樂園

六福村

13日重新開園迎接遊客上門，每天限量3000人入園，但水樂園仍不開放。入園處將設置擺放消毒墊，園區也每天定時消毒4至8次，服務人員將全面配戴防疫面罩，並且不開放室內設施，同時將縮短營業時間最晚下午5點閉園。

劍湖山世界

13日起開園，劍湖山世界依CDC相關規範訂定劍湖山世界「1大準則+5大管理」之防疫策略，園區內排隊動線室外保持在1公尺、室內1.5公尺安全距離，環境清消每小時1次，若人流量多將會增加清消次數，旅客入園都需戴好口罩、量體溫、實聯制。

小人國

13日對外開放，園區原本能容納2萬人，考量疫情關係，開放人數縮減為2千人。依據中央疫情指揮中心及桃園市政府規範，園區餐廳暫不開放內用，也不能邊走邊吃，但會將桌椅移至室外並保持安全距離，供遊客休息用餐。

麗寶樂園

陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，採零接觸入園且需實聯制，並加大旅客社交距離，用餐方採梅花座、禁止邊走邊吃，園區也提高消毒次數，平日4次、假日8次。

九族文化村

13日起開園，園區人流控管在1.2萬人內，餐飲的部分僅提供套餐，座位會設隔板、採梅花座。

遠雄海洋公園

13日微解封後開園營運，園區內每日同時在園人數上限為4800人，可能造成人與人間近距離的群聚活動，例如遊行、解說節目，夜未眠體驗等都先暫停，部分遊客必須下水的水域設施，因無法配戴口罩，也不開放，另也鼓勵民眾採電子票券等非接觸的購票入園方式。

劍湖山世界旗下擁有主題樂園和五星級渡假大飯店，占地60公頃的寬廣場域及13萬棵喬灌木，民眾可以奔向戶外，充分享受陽光綠意芬多精。 圖/劍湖山世界提供

遠雄海洋公園13日將恢復開園，園區加強環境清潔消毒迎接遊客。圖／遠雄海洋公園提供

7月13日起開放120條自然步道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區，但室內展示教育場館、軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋與通舖型住宿設施及自然保護區域 (包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區) ，仍暫不開放。

陽明山國家公園

13日起會調整各項遊憩服務措施，戶外遊憩據點部分，開放型步道及戶外休憩點（包含涼亭、休憩點）開放、各據點公共廁所開放，但流動廁所維持關閉，另生態保護區及天溪園則暫不開放。

大雪山、合歡山等森林遊樂區

13日開放但實施人流管制，轄下大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，將於7月13日起適度開放。

奧萬大國家森林遊樂園

南投奧萬大國家森林遊樂園區同日開園，但住宿容量降載為每天44人，當天住宿已客滿。而位在能高越嶺道的天池山莊和周邊營地則暫不開放，請山友注意。

棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區

7月13日後「有條件」開園，棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區每日入園人數降載至4成，分別為365人和307人，若達人數上限後，將採一進一出管制；車輛接駁每班次含司機僅載運9人；室內展館、販賣小舖、園區導覽活動仍暫停開放。神木園區則因100線林道持續封閉，暫不開放。

中央疫情指揮中心公告7月13日起微解封，高雄藤枝國家森林遊樂區自由入園300人名額一開放即秒殺。圖／本報資料照片

棲蘭森林遊樂區將於7月13日重新開園。圖／森林保育處提供

景點、場館

桃園

首波將開放虎頭山、慈湖和角板山行館等遊憩景點，現場將已人流燈號警示和單一出入口方式進行管制。但虎頭山環保公園、樹屋、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道和巴陵古道園區，暫不開方場館。

基隆市

基隆嶼、和平島公園、情人湖公園、外木山、湖海灣及汫水澳，以及暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等12個區域都將開放，並採取相關防疫措施。

南投

「清境農場」的青青草原、高空觀景步道，決定13日開園，但小朋友喜愛的綿羊秀，因為需要事先準備，15日才開始表演。

高雄

高雄澄清湖風景區將有條件開放，採實聯制、戴口罩量體溫入園、單向進出口、車輛停放數達4成管制人車進入，並維持周一休園，開放晨運時間為上午4點至6點、一般時間上午6點至下午6點。

屏東

墾丁大街和屏東夜市等飲食店一律外帶禁止內用；流動夜市的飲食攤販，也是一律外帶、不內用；景點部分，墾丁海域沙灘開放，不過落山風風景區，像是出火和海口港則是不開放。

花蓮

東大門夜市從13日起針對非遊戲類攤位店家可營業，要求店家需戴兩層口罩，飲食與熟食攤須加裝遮罩或隔板，並限外帶、外送，內用仍然禁止。微解封期間，東大門夜市僅開放中山路、重慶路及自由街出入口，並有總量2500人限制。

電影院、花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院都有條件開放，座位應採梅花座或間隔座，鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，都有室內人數限制。

七星潭和太平洋公園也解封，但開放範圍僅限草地公園區，一樣要戴口罩、不能群聚，至於海域沙灘區嚴禁進入，賞鯨業也開放，乘客數10人以上須降載。

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