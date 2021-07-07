等不到解封日！台北西門唱K聖地「星聚點」傳歇業　設備已清空

全台疫情5月升溫，許多行業配合防疫政策無法營業，好不容易熬到微解封苗頭，台北市西門「星聚點」卻驚傳歇業消息，讓網友十分錯愕。

位於西門「星聚點」疫前為學生族及旅客的K歌愛店，然而三級警戒起便停業至今，今（7日）更傳出業者決定退租大樓，內部設備已全數搬走，業者方面則是無明確答覆，只表示復業再回應。消息一出也引發網友熱議，感歎回憶不再，「這家我去好幾次了耶，可惜」、「唱完歌還能吃飯的地方居然要收惹」、「我常去唱歌耶，以後要去哪唱……」，也有人指出，「解封也很難賺錢吧」，可見疫情爆發下的倒店潮仍持續延燒。

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