不敵疫情！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，撐不下去了

新冠肺炎對全台餐飲業造成的衝擊，令許多餐廳接連熄燈落幕。鄰近台北臺安醫院的老字號咖哩店「芳田咖哩」，近日也已吹起熄燈號，在門口貼出停業公告，表示「對不起－我們撐不下去了」，結束近30年的營業時光。

位於臺安醫院正對面的芳田咖哩，店內保有和式西餐廳的復古氣氛，提供有日式手打豬排咖哩、脆皮雞腿＋焗烤海鮮麵、青醬蛤蜊義大利麵等多樣化菜色，並有燉飯、三明治、法式吐司、濃湯等不同種類選擇。對於許多在地人而言，乃是陪伴自己長大的青春回憶。目前芳田咖哩在google上累積有近500則評論，平均3.9分。根據芳田咖哩的公告指出，感謝大家近30年來的光臨與支持，才能支撐到今天，但還是敵不過新冠肺炎，不得不說聲「對不起－我們撐不下去了」，決定結束營業。