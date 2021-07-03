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柯南小7全球只有一個！7-11「名偵探柯南主題店」將登場、鬼滅之刃門市曝光
漫畫迷好消息！於全台設有多家特色門市的7-11，此次隨「名偵探柯南集點活動」開跑後，首度打造全台第一間「名偵探柯南主題店」，預計7/5正式登場；而台北文忠門市也已悄然變身「鬼滅之刃主題門市」，各大主角打卡墻、周邊讓粉絲疫後拍個過癮。
就如柯南經典台詞「真相只有一個」，全球唯一「名偵探柯南主題店」確定落腳台灣，地點就在台北市開封街的「開博門市」。官方表示由於目前仍在施工中，預計7/5才會有店鋪相關完整資訊，這也代表開放營業後，大家到超商買東西就能賞見熟悉的動漫場景、收藏限定周邊。
聯合新聞網udn旅遊頻道將會持續為大家追蹤更新實體門市照片、優惠活動消息，外縣市的粉絲們可先線上解饞，待解封後再朝聖一波。而仍在進行中的柯南集點活動截至7/25，商品兌換至7/27。
除了柯南，另一超人氣動漫「鬼滅之刃」的主角們已現身台北文山區的「文忠門市」。7-11今（3日）於臉書曝光門市內部裝潢，從裡面往外看也可看見透明玻璃貼滿了角色等比例的圖案。根據粉專整理推薦的亮點，入門有炭治郎背禰豆子的木箱、樓梯處周邊商品櫃搭配紫藤花、冰箱區墻面遍佈劇照，二樓還有鬼殺隊打卡墻，鬼滅迷疫後造訪絕對會拍到失心瘋。雖7-11「鬼滅之刃主題門市」已對外開放，但民眾疫情期間記得配合防疫措施，先列入旅遊口袋名單也不遲。
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