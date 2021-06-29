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士林混蛋老闆果汁店歇業 小女兒親回「未來再開一間」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「混蛋老闆果汁店」是士林區知名果汁店，如今不敵疫情熄燈。圖／翻攝Google Map
「混蛋老闆果汁店」是士林區知名果汁店，如今不敵疫情熄燈。圖／翻攝Google Map

位於台北市士林區的知名「混蛋老闆果汁店」，日前無預警歇業。不但拉下鐵門，連招牌也刻意用白字覆蓋，讓不少從小喝到大的當地人驚訝又遺憾。

「混蛋老闆果汁店」位於士林區承德路4段10巷35號，屬於巷弄內的在地美食，由於用料精純實在，以木瓜牛奶加蛋打製的「混蛋果汁」別具風味，過去吸引不少外來客慕名而來，不時可以看見名車在店門口違停只為下車買一杯的景象，店家在Google上也累積有超過500則評論，平均評價有4.4顆星，相當受到好評。

無預警歇業後，「混蛋老闆果汁店」的小女兒也在臉書私密社團「我是士林人 & 我是北投人」出面回應當地粉絲的疑問，說明父母年邁超過70歲，原本就在考慮退休，「就這樣剛好疫情嚴重，老闆娘身體不好，所以就順勢退休了。」

小女兒同時鄭重申明：「隔壁的果汁店跟『混蛋老闆果汁店』，一點關係都沒有，也不是分店，更不是裡面有我們的成員。」

「真的、真的就是單純的退休了，希望大家的體諒。」小女兒最後表示：「未來希望我們會再開一間『混蛋老闆果汁店』。屆時再跟大家分享喔。」

「混蛋老闆果汁店」招牌的「混蛋果汁」，以木瓜牛奶加蛋，別具風味。圖／讀者提供。
「混蛋老闆果汁店」招牌的「混蛋果汁」，以木瓜牛奶加蛋，別具風味。圖／讀者提供。
老闆直接將價目表寫在大西瓜上，令人印象深刻。圖／翻攝Google Map
老闆直接將價目表寫在大西瓜上，令人印象深刻。圖／翻攝Google Map

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