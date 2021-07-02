爸爸媽媽必收藏！ 全台親子「室內大型樂園」推薦 疫後盡情放電名單

暑假就快到了，每天都被寶貝小孩問「媽咪，我們今天去哪玩？」炎熱夏日加上惱人的午後雷陣雨，往戶外去踏青、或是在社區附近的公園散步可能待不久，小編推薦你幾個大型的親子樂園，通通在室內不用受到風吹日曬雨淋，能盡情的讓小孩們把電放光，晚上睡好覺～

小編提醒：記得帶雙襪子，許多親子樂園需要穿著襪子才能入場哦！

新北｜阿熊勇闖歡樂島

新北｜阿熊勇闖歡樂島。 圖／KKday

位在淡水福容飯店裡的阿熊勇闖歡樂島，擁有300坪的大空間，絕對能讓小朋友們盡情放電！館內總共有6大主題，色彩超繽紛的彩虹溜滑梯與彩色遊具池區、2層樓高的攀爬迷宮、大人與小孩可以一起玩瘋的高彈力蹦床、專為3歲以下寶寶設計的爬行區，以及享受刺激快感的賽車場，可以安心讓小孩盡情玩耍，家長則可以在飯店內休息放鬆，阿熊勇闖歡樂島絕對是周末度假的好去處！

小編偷偷說：凡購票就有送襪子唷～另外每週三為消毒日，僅開放晚上時段營業唷！

地點資訊：新北市淡水區觀海路83號（淡水福容大飯店）

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

＊上午09:00-12:00（寒假期間及假日限定）；下午14:00-17:00；晚上19:00-22:00

新北｜卡滋爆米花觀光工廠樂園

新北｜卡滋爆米花觀光工廠樂園。 圖／KLOOK

卡滋爆米花觀光工廠樂園位處在新北八里區，是全台首座爆米花觀光工廠，不只是一處親子玩樂景點，也是超級好拍的網美景點！美國小鎮的建築外觀，裏頭的裝潢更是壯觀，有飄浮在空中的爆米花雲朵以及各種美式風格的攤位。館內主要分為７大區，爆米花歷史與文化、卡滋瞭望台、爆米花創作電影教室、AI爆米花製成小火車、卡滋輕食甜點區、爆米花點心工房與卡滋商品部，好吃又好玩，還能認識到爆米花的歷史，是個寓教於樂的好地方呢～

小編提醒：一個場次僅開放24個人入場，可以記得先在網路上預約，以免白跑一趟唷～

地點資訊：新北市八里區觀海大道171號

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

▲以上皆含導覽＋DIY體驗乙場+商品抵用券50元

桃園｜巧虎夢想樂園

桃園｜巧虎夢想樂園。 圖／KKday

位於桃園中壢的巧虎夢想樂園，有別於其他親子館，是全台第一個有故事的室內遊樂園，一邊玩耍一邊破解任務，絕對是所有孩子們夢想中的樂園！若從台北出發，可以搭機捷於A18站下車步行，交通相當方便。館內共有5大主題區，分別為巧虎繽紛大球池、琪琪夢想體驗城、桃樂比互動遊戲區、妙妙未來實驗室以及海洋世界舞台，小型迷宮樂園、大球池、AR溜滑梯、家家酒區、攀岩區以及科技互動遊戲區等應有盡有的設施，也有團康活動能參加唷～

小編提醒：海洋世界舞台的活動資訊請參考官網！

地點資訊：桃園市中壢區春德路103號1樓（置地廣場桃園）

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

＊開放場次10:00、13:00、16:00、19:00

苗栗｜尚順育樂天地

苗栗｜尚順育樂天地。 圖／KKday

尚順育樂天地位於苗栗頭份的尚順廣場內，其也包含了尚順君樂飯店、尚順購物中心和各個商店街，是個大人小孩都愛去的室內遊樂園！擁有６層樓，裏頭有各種遊樂設施，有挖沙咪歡樂親子館、兒童充氣城堡、湯姆熊歡樂世界、梅萃雅魔法學園、飆風碰碰車、勇闖侏儸紀、360°遨翔熱氣球、自由落體、飛行劇院以及攀岩走壁動能特區等設施，不論是小孩或是大人都能玩到不亦樂乎～

地點資訊：苗栗縣頭份市育樂街6-6號

門票資訊：每項遊樂設施收費不同，詳細票價資訊請洽官網或購買套票。

門票資訊。 圖／FunTime

台中｜寶熊漁樂碼頭

台中｜寶熊漁樂碼頭。 圖／KLOOK

位於台中潭子的寶熊漁樂碼頭，是台灣唯一以釣魚為主題的園區，不僅在館內設置了釣魚故事館，還有專業導覽、主題展覽、3D劇場和親子DIY課程，可以體驗到釣竿、魚拓、彩繪BO熊撲滿和瓶中信DIY等；更令人矚目的就是這裡擁有全球最大的「虛擬釣場」，讓大家可以實境體驗釣魚的樂趣，透過玩樂的過程中認識正確的釣魚知識與落實海洋教育，這間寓教於樂的釣魚觀光工廠，絕對是中台灣親子共遊的好地方！

地點資訊：台中市潭子區中山路三段11號

門票資訊：$50～$500不等

台中｜異想新樂園

台中｜異想新樂園。 圖／KKday

位於台中軟體園區Dali Art藝術廣場的異想新樂園，擁有3000坪的超大空間，9大區域共有宙影幻鏡、冰雪奇園、探索樂園、卡丁車場、VR彈跳蹦床、繩網迷宮、無敵淘氣堡、運動農場以及家家酒，是全台最大室內親子樂園，也是一處網美拍照景點，冰雕及由全鏡面打造，結合影與科技互動的宙影幻鏡超級好拍！超多新穎遊樂設施，絕對能讓大人與小朋友們大開眼界，讓小孩們玩到捨不得離開～

地點資訊：台中市大里區科技路1號B2（台中軟體園區Dali Art藝術廣場）

門票資訊：每個區域皆有不同票價，詳細票價請洽官網查詢

台北、桃園｜SNOOPY Play Center

台北、桃園｜SNOOPY Play Center。 圖／可樂旅遊

身為SNOOPY的粉絲們可別錯過！SNOOPY Play Center有大直館和桃園館。本段要介紹的是搭捷運就能抵達的大直館，位於ATT購物中心８樓，占地180坪的史努比親子樂園，共分為：太空世界溜滑梯、球球吸吸樂、非洲大草原、加勒比海小市集、旋轉車車、夢幻城堡變裝屋、城堡花園音樂會、美式PUB遊戲屋、冰雪小屋以及快樂廣場等18大驚喜主題，讓小孩們在玩樂中學習，通通玩到樂翻天，也殺光家長們的底片，捕捉孩子的各種可愛畫面～

地點資訊：

【大直館】台北市中山區敬業三路123號8樓（ATT4Recharge）

【桃園館】桃園市中壢區春德路189號（GLORIA OUTLETS華泰名品城）

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

＊平日3小時；假日2小時

台北、高雄｜PaPark爬爬客

台北、高雄｜PaPark爬爬客。 圖／KLOOK

PaPark爬爬客親子樂園在台北ATT大直店和高雄夢時代都有哦～本段小編主要介紹大直館，200坪的超大空間，分為12主題遊戲區，讓小孩們能夠挑戰自己的體能，不只有三層樓攀爬繩網迷宮、快速滑梯、雲朵遊憩區、互動遊戲蹦床等遊戲設施，還有讓人為之瘋狂的卡丁車，每場15分鐘（含安全講解及著裝）。這間親子樂園最棒的是可以待上一整天不限時間，比起其他親子館更佛心呢！

地點資訊：

【大直館】台北市中山區敬業三路123號3樓

【高雄館】高雄市前鎮區中華五路789號B2（夢時代－綠區B2）

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime ＊平日1位家長免費陪同；假日（含國定假日）家長入場皆需額外購票

台北、台南、高雄｜奧斯丁夢想樂園

台北、台南、高雄｜奧斯丁夢想樂園。 圖／KLOOK

奧斯丁夢想樂園在板橋、台南與高雄都有唷！內容會有些許差異，但不論是哪間分館都超級好玩～這裡主要介紹板橋館，240坪大空間，10大主題遊戲區，有女孩們最愛的夢幻變裝區，可做妝髮造型打扮成喜歡的樣子！以森林為主題打造的遊戲區，置身在小木屋、樹屋和豪華別墅等。讓孩子們激發潛能的工程屋，發揮各種創意！還有小小孩也能盡情玩耍的幼兒專區，豐富感官的體驗。館內還進駐了Austin cafe，貼心地給家長一個舒服的休憩空間～

地點資訊：

【板橋麗寶店】新北市板橋區縣民大道二段3號5樓

【台南南紡店】台南市東區中華東路一段358號B1（南紡夢時代2館）

【高雄草衙道店】高雄市前鎮區中安路 1-1 號大道東 B1

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

＊平日購買3小時入場享不限時玩，更划算哦！

全台｜遊戲愛樂園

全台｜遊戲愛樂園。 圖／KLOOK

遊戲愛樂園來自日本，在台已有10多年的歷史，設櫃於各地的百貨公司，專為學齡前、128公分以下的孩童所設計，非常受家長與小小孩的歡迎！繽紛大球池與溜滑梯、超級市場主題的扮家家酒區、旋轉布娃娃、魔法氣球屋、海盜船和角色扮演的服裝區等設施，還有DIY體驗課程呢！重點是這些室內遊戲設施都具有國際專利，孩子能透過玩耍的過程，培養出勇氣與愛心、激發潛能、創造夢想！

地點資訊：全台各地，詳細資訊請洽官網

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

＊平日不限時間；假日限2小時

全台｜騎士堡

全台｜騎士堡。 圖／KKday

騎士堡創立於2010年，是全台首家以品格教育為核心、融合體適能及創意啟發的大型室內兒童樂園，引導2-10歲的孩童在玩樂中學習～現在在台北小巨蛋、桃園新光三越、新竹巨城和台南德安百貨都能發現它的蹤跡！主要以童話彩繪風格為設計，像是小巨蛋以童話故事《小美人魚》、桃園館《小紅帽》、台南則為《愛麗絲》為主題，打造成上百坪的兒童天堂。無論是前往哪間分館，都有多樣化的大型遊樂設施可以玩耍，讓教育多了一層趣味性呢！

地點資訊：全台各地，詳細資訊請洽官網

門票資訊：兒童 $750元／3小時；家長 $150／單日單次

全台｜貝兒絲樂園

全台｜貝兒絲樂園。 圖／KLOOK

貝兒絲樂園在全台擁有8家分店，每間分館都有自己的主題，像是台北南港館為以日系風格設計的大和戀季，新北新莊館為「菲舞南洋」、桃園館則為「尋夢美國」當作題材，不論是哪個館別，皆有超多有趣佈置造景、變裝道具服以及豐富遊樂設施可以暢玩，有的甚至還有闖關任務需要突破呢，絕對能讓大小朋友們都超級嗨，家長們也可以放心地到一旁享用飲料自助吧，享受輕鬆優閒的午後～

地點資訊：全台各地，詳細資訊請洽官網

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime ＊平日3小時；假日2小時

看完以上介紹，心裡是不是已經默默敲定下次放假要帶家人去哪玩了呢～小編自己每個通通都好想去呀，先幫荷包哭泣QQ記得先上網訂票，會比現場購票更划算唷！

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