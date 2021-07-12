被祝融吞噬的山林！ 「台灣森林火災」不可不知的原因揭露

台灣山林，在土地總面積上佔比超過70%，無論到哪個縣市都能見到林地。但今年5/16發生了玉山八通關森林火災，12天才撲滅；而5/16的3天後，台中馬崙山也發生了另外一起森林火災，7天才打滅。究竟是什麼原因，才讓陪伴在我們身邊的山林，一直遭受祝融之災呢?

森林火災的成因主要可分為人為和自然兩大類

人為 (Human carelessness)

墾殖：在山野為了開墾農地而鏟除野草、雜木後，農人所採用最快的方法便是燒燬這些閒置在一旁的枯草葉及樹枝，但一不小心或是沒人看守，加上山風助長，很有可能在山裡蔓延開來，釀成不可收拾的火勢。(圖下：新竹霞喀羅古道)

燒垃圾、紙屑、衛生紙：山友在登山時遺留在山裡的垃圾，會成為易燃的材料。加上可能出現在營地附近，增加起火的可能性。所以在爬山時，請記得把自己製造的垃圾包好帶回家，除了不讓它們變成引火的材料，也是為了不讓野生動物誤食，造成牠們生病、死亡。

菸蒂：相信大家都曾看過菸抽一抽、隨手一彈菸蒂的人，在山裡這麼做更加危險(觀看嘉義林管處森林防火宣導動畫)！勿忘「星星之火，可以燎原」！

電線桿倒塌、電線走火：有時山林裡的電線桿被倒塌的樹木壓垮、跳出火星，若加上乾燥等環境因子許可，很容易就燒起來。

求生行為：包含野炊、照明、取暖、烘乾衣物、狩獵、狼煙、迷途等，如果有在山林裡待超過一天的計畫時，就要面對人的「生存本能」的問題。山裡的夜晚是伸手不見五指的黑，加上低溫，及爬山後的體力流失，自然而然會讓人想生火煮食及取暖，或是用火驅逐黑暗這種絕望無力感（還有驅趕野獸）。另外，也有獵人為了防止獵物腐爛而先用火燒處理。

惡意縱火：盜伐的山老鼠、濫墾的墾民或一般民眾，可能是帶有報復性的縱火。

掃墓：燃燒金紙、香未注意滅火而起。

自然 (Natural fires)

雷擊起火：山上的高聳樹木，雖為雷擊最先遭殃的對象，但在台灣雷擊會發生的時間，多和雨季重疊，所以即使擊中樹木起火，有很高的可能性會被隨之而來的雨勢澆熄；而被雷擊中的樹木，之後會形成內部中空，但還在生長的形態 (圖下：北得拉曼巨木)

靜電起火：樹葉跟樹枝摩擦產生靜電，因而起火引發火勢，機率雖然小，但還是有可能發生。

焚風：多發生在國外，空曠且大面積的森林裡。雖非台灣森林火災的起因，但是同樣的，乾燥、高溫的風會助長火勢，讓火場蔓延更快更廣，加強撲滅難度。

另外，還有下面這兩種助長原因

針葉林：台灣的山林中，有很大一部分是針葉林，如松、杉、柏這三大類樹種，生長地帶正好在中、高海拔（1800公尺到3500公尺間）。這些樹的特色是葉子為了減少水分散失、呈現細長狀，不管是葉子或是幹材都富含油脂，加上落葉乾燥更容易引火。所以無論是人為生火後的餘燼，或是自然雷擊，只要小小一點火星，就可能點燃這些燃料演變成大火，成為森林火災的隱因。(圖下：新竹雪霸國家公園-觀霧山莊)

天氣：台灣在每年的10月到隔年3月間，高山的空氣極為乾燥，這也讓林木也變得乾燥、更容易起火。而台灣今年面臨嚴重乾旱，讓山林更乾，也給森林火災提供了絕佳的燃料；而在國外，也因為極端天氣變化，讓森林火災不只更容易發生，也更難撲滅，帶來不可忽視的災損，如美國去年（2020年）延燒超過4個月的野火、澳州在2019年到2020年遇到的逾7個月的大火，濃煙釋放到空氣中，加重全球暖化問題，變成惡性循環。

了解了森林火災的成因之後，再回過頭來看玉山八通關營地的火災，主因是山友踢倒爐火引發的；而台中馬崙山的火災，經調查後，也疑似是野炊後沒有收拾好的後果。事實上，根據林務局的統計與調查，有高達98%的森林火災成因是人為。換句話說，雖然自然界裡有許多利於火災發生的因子，但森林會這麼頻繁地火災、釀成這麼大的災損，幾乎都是人類許多的「不小心」造成的，才導致森林浩劫一再發生。

森林火災的影響

一片森林被燒燬，很有可能需要數年、數十年，甚至上百年才有辦法從災害中復原。但是對整體環境來說，森林火災並不完全只有壞處，讓橘編仔細分析給你聽。

缺點

救火時造成森林護管員、救火員傷亡，失去守護台灣山林的人才，若同時其他山林地有火災發生，會無法迅速反應、救火。以森林本身而言，燃燒後大量濃煙及灰塵造成空污，直接影響生物健康；樹木被燒到枯萎倒塌，動物被燒死或被迫遷移，減損已形成的生態多樣性，也會讓外來物種有機會入侵。再來，地表土壤沒有植物保護，容易在雨季釀成土石流或山崩災害。也會因為大量的樹木死亡，進一步影響到調節氣候的功能。樹種本身會有更替現象，會因為樹種太單一，更容易發生森林火災。

優點

其實森林火災也非全然沒有好處，從演化的角度來看，火災能迅速燒掉死亡或腐爛的動、植物，淘汰無法適應環境變化的生物。也有「農藥」的功能，因為可以清除森林中被疾病纏身的植物及有害昆蟲（枯枝落葉是許多蟲卵或幼蟲的家，是許多樹木病蟲害的轉主或寄主），所以火燒可防止病蟲害發生。還有，原本長得太過茂密的樹叢，火災後像是打開一扇窗，讓陽光可以再度照進森林深處，促進新一代樹苗生長，而且大火後的灰燼富含礦物質及營養，養分回到土壤後可涵養新生植物，可以加快生長及開花結果的速度，嫩芽或果實再成為野生動物的食糧，再次形成循環的生態。

經過火燒後的森林，像動了一次大手術，雖需要很長一段時間才能恢復元氣，但也可以慢慢變得健康、恢復生機。

而森林火災的種類，依照燃燒的高度不同，分為下列幾類

地表火

發生次數最多，是指在林地或原野草地上的灌木、雜草或枯枝落葉被燃燒的狀況。對植物來說，就是根、幼樹、樹幹下皮層被燒的狀態。(圖下)

▲地表火(圖片來源:行政院農業委員會林務局)

樹幹火、樹冠火

火勢遇到強風，會往上蔓延到樹幹，甚至是樹冠（尤其是松類或是其他針葉樹，因為木材的油脂豐富）。枯立木、或低垂樹枝也會把火往上引，沿著樹冠順風擴展。(圖下)

▲樹幹火、樹冠火(圖片來源:行政院農業委員會林務局)

地下火

中高海拔森林的枯枝落葉層，因溫度低而不容易腐化分解，長年堆積後，形成易燃物質層，會讓地表火慢慢轉為向下「悶燒」的形態。（有點像烤肉烤到最後、沒見到火，但是溫度很高的灰燼堆，只要加上木材或新炭，又會冒出火來的狀態）一般容易發生在旱季的針葉林下，火在根系土壤表層有機質跟泥炭層燃燒。特性是蔓延速度慢、溫度很高、持續時間長，破壞力極強。被地下火經過的樹木，根部會燒壞，無法傳輸營養，最終導致樹木枯死而倒塌。(圖下)

▲地下火(圖片來源:行政院農業委員會林務局)

團火

原本火場裡的火星到處飛，落在他處引發另一團火，常常與原來的火場結合，擴大燃燒範圍。

森林火災跟一般火災性質上有很大的不同， 滅火的人員也不是平常見到的消防員唷！ 面對一發不可收拾的山林野火，要怎麼樣滅火跟防範於未然，橘編就先賣個關子，在下篇再告訴大家囉！

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