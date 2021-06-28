武陵農場「水上繡球花」美翻！夢幻「花手水」如迷你版池泉牡丹

三級防疫警戒持續中，四季各有特色的熱門度假景點「武陵農場」不定時開線上直播，與大家分享園區景致、限定花海，療癒粉絲居家抗疫的心。而官方今（28日）下午於臉書公開全新美景，水池上竟像開滿一片五彩繽紛的繡球花，美不勝收，吸引賞花高手解答為「花手水」景觀，唯美景致也有點神似日本庭園的池泉牡丹，讓花控讚歎不已。

圖／武陵農場臉書專頁、由志園官網

武陵農場的「水上繡球花」實則是園主在茂密盛放的繡球花凋零前，特別剪下製成另類地景藝術，鋪於賓館旁的小水池。朵朵粉嫩、艷紅、白皙、紫藍繡球花密集浮在水面，形成另一款浪漫風光。貼文一出，釣出網友說明，這類作法與近年於日本盛行的打卡熱點「花手水」相似，當地神社、佛寺入口經常可見水盤，水盤上擺放花朵即為「花手水」。

圖／武陵農場臉書專頁、由志園官網

此外，位於島根縣大根島的「由志園」每年四月會出現限定絕景，花期期間池上遍佈艷麗的牡丹花，庭園內還可賞見牡丹苑小徑，壯觀指數爆表。回過頭看武陵農場繡球花，雖規模無法比較，美感卻有異曲同工之妙，無法出國或出遊時期，在線看風景，也算是抗疫小亮點。

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