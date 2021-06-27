用鑰匙解除封印！「庫洛魔法使透明牌icash2.0」線上開賣　嗶卡會發光

繼經典不敗的日本漫畫「航海王懸賞圖icash2.0」月中開賣火速完售，愛金卡公司接力以超人氣動漫《庫洛魔法使》為主角，全新推出3款「庫洛魔法使透明牌icash2.0」，準備用超萌造型卡給予大家隱藏的力量，感應還會發光，讓忠實粉絲也能像主角小櫻一起解除封印。新品將於6/29搶先在OPEN POINT APP開放會員預購，隔日則在2大通路線上上架，趕快筆記下來！

圖／icash官網

「庫洛魔法使透明牌icash2.0」三款造型分別以隱藏黑暗力量的鑰匙「封印之杖」、隱藏星星力量的「星之杖」、隱藏夢之力量的「夢之杖」為設計，每款還有不同造型的小櫻，激發少女心。首批限量各款11000個，每個450元，6/29早上11點可於OPEN POINT APP搶購，而7-ELEVEN線上購物網及博客來則有一組套卡1415元，6/30早上10點起開賣，宅家訂購就能送到府，尤其疫情期間如能「封印解除」更貼近抗疫心情，應景指數滿分。

圖／icash官網

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