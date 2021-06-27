疫情衝擊！蘆洲高CP值「九川堂火鍋」6/29熄燈、10元起出清餐具

嚴峻疫情下重創餐飲業，各地倒店潮仍在悄然進行中。位於捷運蘆洲站附近的「九川堂」憑藉澎湃份量、親民價位的鍋物虜獲饕客芳心，三級疫情警戒後改賣防疫套餐、蔬菜箱，然而近期卻透過官方臉書宣佈即將於6/29結束營業，並將出清餐具，無預警的消息讓粉絲震驚不已，感歎以後再也吃不到。

圖／九川堂臉書專頁

主打日式火鍋及壽喜燒的「九川堂」被網友盛讚蘆洲最強火鍋，最低140元起就能開吃飽足系小火鍋，豪華裝潢的店內環境亦是一大亮點。可惜店家日前於臉書表示將於6/29熄燈，並推出最後一檔活動，包含代購生鮮、鍋物免費肉量升級等，亦列出部分餐具二手價格，陶瓷厚飯碗10元即可入手、厚缽只要30元，超低價拋售餐具。

貼文一出，蘆洲鍋控一片哀嚎，「好可惜，CP值很高的火鍋店，回憶只能在腦海裡」、「搬到蘆洲後，吃過最強的火鍋非九川堂莫屬……」、「以後回去沒得吃了」、「不管肉類還是海鮮都很新鮮的店家……太可惜了」、「陪孩子長大的火鍋店...有滿滿的回憶，以後吃不到了！」也有不少人對出清的餐具感興趣，留言詢問拍賣時間及方式，但店家暫時無後續回應，建議可直接致電訂購最後的餐點及相關品項。

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