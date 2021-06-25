全家便利商店App「防疫地圖」功能新登場！快篩試劑、口罩貨態一鍵查詢

疫情關鍵時刻，口罩、酒精、乾洗手等防疫物資已成為生活必需品，為協助民眾能夠方便、快速的購買到防疫商品，全家便利商店App將推出「防疫地圖」功能，提供快篩試劑、抗疫用品、口罩、保健品等4種類型商品貨態查詢，其中抗疫用品包含酒精、乾洗手、抗菌濕巾，保健品則有桂格、白蘭氏等約10款通過認證的健康食品。本周六（6月26日）起將陸續上架更新App，最晚6月28日起即可使用，未來只需打開App點選地圖趣中的「防疫地圖」，就可一鍵查詢各店防疫用品與數量。

全家便利商店App「防疫地圖」系統每半小時更新一次，使用者可透過「即時定位」顯示所在地半徑1公里內各門市的商品概況；運用「收藏店舖」可將個人常去的店舖收藏起來；「單品搜尋」則可依據需求品項查找，系統會媒合出附近有供貨的門市名單，不用再為了買不到而煩惱。