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逢甲旅館熄燈再一家！ 15年平價「拓程商旅」撤出商圈

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自拓程商旅訂房網
圖／擷取自拓程商旅訂房網

受到疫情影響，全台6月份不少餐廳旅館業者選擇停業止血，逢甲繼「黎客商旅」宣布停業後，另一指標性旅店「拓程商旅」也於日前宣告並於6月15日歇業，撤出逢甲商圈。

位於青海路上的「拓程商旅」在地經營15個年頭，客房數96間，共12層樓，這間鬧中取靜的商旅，主打步行到逢甲夜市入口僅8分鐘，房價每晚一至兩千元平價優勢，於Google評價也高達4.3顆星，成為遊客口中CP值頗高的住宿選擇。

因新冠疫情來得又急又快，讓該商旅卻火速閃離商圈，目前主網頁已下架，現已將所有住宿需求集中轉至旗下另一間旅店。

圖／擷取自拓程商旅訂房網
圖／擷取自拓程商旅訂房網

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