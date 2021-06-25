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一次放9天假！ 「2022年請假攻略」發揮最大效用就這樣請

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

2021眼看又過了一半，行政院人事行政總處最近發布了2022的行事曆，小編幫大家整理了2022的假期，除了2022的春節假期長達9天以外，快來看看其他假期怎麼請假可以讓假期發揮最大效用，雖然疫情影響不確定什麼時候可以出遊，但還是先期待一下2022的連假吧！

2022請假攻略。 圖／FunTime
2022請假攻略。 圖／FunTime

2022這樣請

2022這樣請。 圖／FunTime
2022這樣請。 圖／FunTime

二二八連假3天

228連假行程。 圖／IG, jason1204tw
228連假行程。 圖／IG, jason1204tw

二二八正值春暖花開之時，最適合出發去賞櫻！適合的賞櫻景點包含北部有陽明山平菁街櫻花巷、三峽大熊櫻花林、拉拉山、司馬庫斯，中部有苗栗獅潭協雲宮、武陵農場、奧萬大，南部則可以去阿里山。

兒童節&清明連假4天

兒童節&清明連假行程。 圖／kkday
兒童節&清明連假行程。 圖／kkday

四月的兒童清明連假，最盛大的花季便是陽明山海芋季及客家桐花季了！推薦可以到台北走走、上陽明山參加海芋季，或是到苗栗露營賞桐花都是很放鬆的連假行程～除此之外，四月也是賞螢的好季節，清明連假4天記得先安排起來！

端午節連假3天

端午連假行程。 圖／kkday
端午連假行程。 圖／kkday

2022的端午連假時間在六月初，炎炎夏日最適合出發離島了！三天兩夜不論是到澎湖、小琉球、綠島都很適合，潛水、玩水上活動都很可以消暑啊～不過小編個人最推薦端午連假到澎湖度假，每年四月到六月正值澎湖花火節，是澎湖一年一度最盛大活動，端午連假就出發澎湖去看煙火吧！

中秋節連假3天

中秋連假行程。 圖／Flickr
中秋連假行程。 圖／Flickr

2022的中秋節連假有三天，所謂月圓人團圓，很適合跟親朋好友一起出遊！小編推薦可以趁這兩天來個花蓮、台東三天兩夜，欣賞美麗的東部風光～或者到台南來個美食文化之旅也相當適合，吃吃喝喝最開心了！

國慶日連假3天

國慶連假行程。 圖／IG, nita_susu
國慶連假行程。 圖／IG, nita_susu

從10/8(六)開始有三天連假，告別了炎熱的夏天～十月可以開始準備泡溫泉啦！北部有北投、烏來，中部有泰安、谷關，南部有關子嶺、四重溪，東部有礁溪、知本，離島有綠島的朝日溫泉！趁連假三天好好的泡個湯，舒緩一下日積月累的緊繃吧！

無論是在家睡覺派，或者規劃連假出遊放鬆身心，假期都是大家最期待的呀～加上春節9天連假，2022一共有六個連續假期，若是規劃出遊的朋友要記得提早規劃，畢竟連假出遊無論是住宿或車票常常都是一位難求，要小小競爭一番呢！

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連假 澎湖 陽明山

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