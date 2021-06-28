耐心等候解封！ 賞鯨、露營、熱氣球 「全台七月份活動」總整理

熾熱的夏天就像熱血的代名詞，無論是到山上避暑，還是到海邊狂歡都能享受夏天獨有的熱情歡愉。想在火熱熱的7月去旅行的朋友，讓小編帶著你去花蓮賞鯨豚、到鹿野搭熱氣球、在貢寮同歡音樂祭、去台東享受慢慢月光海。廢話不多說一起看看全台七月份旅遊活動推薦吧～





七月份旅遊活動推薦＃1

台東熱氣球嘉年華

▲七月份旅遊活動推薦-台東熱氣球嘉年華。 （圖／hannahbabyya,Instagram）

除了土耳其的卡帕多奇雅有熱氣球可看，台東鹿野每年的熱氣球嘉年華也很有看頭。今年的亮點便是全球唯一一顆Hello Kitty熱氣球，身穿布農族傳統服飾的Hello Kitty與穿著阿美族傳統服飾的歐熊代表著主場地附近人數最多的兩個原住民族，結合在地原民文化、繫留體驗、光雕音樂節的熱氣球嘉年華將在7/3~8/16登場，若疫情退燒就衝一波吧！





七月份旅遊活動推薦＃2

貢寮海洋音樂祭

▲七月份旅遊活動推薦-貢寮海洋音樂祭。 （圖／nickiii1102,Instagram）

說到夏天怎麼能不去海邊玩水，貢寮海洋音樂祭將在7/10、7/11於福隆海水浴場舉辦，讓大家在福隆享受海水沁涼、沙灘浪漫，並隨著音樂歌聲盡情搖擺。每年的海洋音樂祭都會在海灘上搭建多個舞台，邀請獨立樂團、當紅歌手來演出，更鼓勵推廣台灣本土音樂創作為活動精神，在啤酒花和浪花的伴隨下聽音樂享受極盡馳放的夏日狂歡慶典。





七月份旅遊活動推薦＃3

東海岸大地藝術節

▲七月份旅遊活動推薦-東海岸大地藝術節。 （圖／landarteast,Instagram）

東海岸大地藝術節自2015年開始舉辦，把當地文化、山海風情融入藝術創作，並透過文創市集、月光海音樂會為傳達媒介，讓更多人看到東部的美。2021東海岸大地藝術節想傳遞東海岸「海歌山和」亙古綿延的療癒力量，透過藝術之美和山海壯麗重新感受人與大自然的連結，修護與大地的關係。





七月份旅遊活動推薦＃4

賞鯨季

▲七月份旅遊活動推薦-賞鯨季。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

許多台灣人都會到沖繩、關島搭賞鯨船去看鯨魚、海豚，但其實免出國就能看到這些可愛的海洋寶貝。每年4~10月是台灣東海岸的賞鯨季，宜蘭、花蓮、台東都是看鯨魚、海豚、鯨鯊的好地方。





▲七月份旅遊活動推薦-多羅滿賞鯨。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

趣吧在花蓮多羅滿的賞鯨體驗，除了附贈免費的接駁服務，還會把一部分的收益給黑潮海洋基金會海洋鯨豚研究。在2021年4月份上映的紀錄片《男人與他的海》，拍攝出大海的感動也同時傳達男人在追求夢想與自由時伴隨如海深一樣的親情羈絆，這一部紀錄片拍攝時使用的船隻也是由多羅滿賞鯨公司提供贊助。讓我們在看鯨魚、海豚的時候，也能為台灣的鯨豚研究盡一片心力。





七月份旅遊活動推薦＃5

蓮花季

▲七月份旅遊活動推薦-蓮花季。 （圖／_a.raw_,Instagram）

▲七月份旅遊活動推薦-蓮花季。 （圖／aegisgatx103,Instagram）

到了夏日最必看、最不能錯過的花卉就是蓮花了！全台最有名的賞荷景點莫過於台南白河還有桃園觀音，除了可以賞荷，還可以成坐在大王蓮上拍漂浮美照，這種一年一度錯過只能等明年的期間限定景點說什麼也要來搜集對吧？





七月份旅遊活動推薦＃6

吹冷氣玩露營

▲七月份旅遊活動推薦-拉波波村露營區。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

大家最喜歡去露營的時間就是春天和秋天，不用在炎炎夏日夜悶在帳篷裡也不會在冬夜裡冷個半死。But！在拉波波村露營區裡篷內提供冷暖器機讓你一年四季都能露。園區還提供一泊三食、手作體驗、生態導覽的系列套裝讓你露營不無聊！





七月份旅遊活動推薦＃7

親子農村採果體驗

▲七月份旅遊活動推薦-親子農村採果體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

暑假家中的小鬼都放假了，不知道要帶他們去哪玩嗎？我們常常跟小朋以說吃飯不要剩、要環保分類愛地球，但究竟為什麼要這麼做？當我們帶小朋友到食物的產地，讓他知道食物生長的不容易、認識生態環境、愛環保對大自然運作的重要。與其說教不如直接讓他們親手去採果做菜，用行動學會與大地的相處之道。





七月份旅遊活動推薦＃8

透明SUP體驗

▲七月份旅遊活動推薦-透明SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

去年爆紅的SUP體驗讓全台各地的SUP路線如雨後春筍般出現，除了新奇的地景、美麗的海景外，今年最新穎但還沒爆紅的SUP體驗，就是划網美級的“透明SUP板”。若過了一個月台灣疫情趨緩解禁了，就趕緊去划讓你IG、FB刷滿美照的透明SUP吧！





＊部分活動可能因疫情有延期或取消等調整，實際舉辦情形請參見各活動主辦單位。





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