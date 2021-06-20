陪伴北投17年！「Su蔬食料理」熄燈　老顧客不捨

因新冠肺炎疫情所造成的餐飲限制尚未解封，許多餐廳也難以繼續支持。位於北投的老字號蔬食餐廳「Su蔬食料理餐廳」，近期也對外公告歇業，結束17年的經營，並且開放頂讓承接，店名註冊也可轉移。對於老顧客來說，仍然感到不捨，表示「真是可惜了」、「在這裡有很美好的回憶，辛苦了」

Su蔬食料理標榜以新鮮食材搭配異國創意料理，提供時尚的蔬食料理，包括有松露蛋洋芋泥、木碗藜麥沙拉，還有蕈菇青醬燉飯、麻油猴頭菇麵線等多元化選擇，均採蔬食型態供應，在北投地區累積有許多死忠顧客，在google已經累積近千則評論，平均獲得4.0分。

在疫情期間，Su蔬食料理餐廳轉型提供外送或外帶餐盒，同樣獲得民眾支持。但近日店家透過官方臉書宣告停業。業者也表示，如果有人喜歡SU蔬食料理。想要承接繼續經營，業者也會傳授菜色製作內容，店名註冊也可轉移。

除了Su蔬食料理餐廳之外，位於高雄悅誠廣場內、提供日式料理吃到飽的「豐悅匯日本料理」，也已經於6月18日劃下句點，持有餐券的消費者，可於6月30日前辦理退券。