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嘉義老屋甜點「咖啡漫步」7月熄燈、陸續出清店內設備！網：有錢也吃不到了

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
咖啡漫步最新營業時間調整為週三至週日12:00-18:00。圖／Come home 咖啡漫步官方臉書專頁
咖啡漫步最新營業時間調整為週三至週日12:00-18:00。圖／Come home 咖啡漫步官方臉書專頁

嘉義人要哭了！位於市內東區的獨立咖啡館「Come home 咖啡漫步」營業至今近十年，憑藉質感店裝及手作甜點成為當地人的愛店。6月自主停業兩周後，16日才恢復營業、全新調整開店時間，昨（18日）則拋下震撼彈，公告將於7/25正式熄燈，專注於營運二店霜空珈琲，讓粉絲不捨感歎「嘉義又少了一家質感咖啡店」、「蛋糕有錢也吃不到了」。

圖／Come home 咖啡漫步官方臉書專頁
圖／Come home 咖啡漫步官方臉書專頁

隱身白色樓房內的「咖啡漫步」為老宅改建的咖啡廳，日系氛圍的店裝、木質桌椅都為整體用餐環境大大加分，店狗Bogi亦是顧客鏡頭下的寵兒。而店內除了提供咖啡，不少初訪者都是衝著甜點而去，生乳酪蛋糕、鮮奶油戚風、磅蛋糕、特製點心都是人氣品項。

然而老闆18日在臉書寫下長文，表示經過長期的考量，加上Bogi的病逝及疫情升溫，令他們決定為近十年的青春回憶畫下句點，預計營業至7/25就歇業。店家也提及，剩下的日子除了維持店鋪正常營運，也會陸續發文出售設備、桌椅裝飾品及器皿，未來將會把工作重心完整地放回二店霜空珈琲，期盼大家能接續支持。

圖／Come home 咖啡漫步官方臉書專頁
圖／Come home 咖啡漫步官方臉書專頁

消息一出，粉絲紛紛表示不捨，湧入貼文底下留言：「comehome居然也要關了！嘉義快要變成我們不認識的樣子了」、「嗚嗚嗚好難過 comehome是從出外後每次回家都想重複去的店⋯」、「好捨不得喔 嘉義甜點真的是必推的咖啡漫步耶」、「傷心...超級愛燉菜跟甜點」、「我的愛店不許你消失啊～」、「很喜歡come home和Bogi，謝謝你們，這還是我求婚的地方」用文字表達於老屋咖啡館經歷的回憶。

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