疫後放風寶典先收藏！ 全台「超夯親子景點」推薦 假日遛小孩就去這裡

每次親子出遊去的景點就那幾個，已經去膩了嗎？沒問題，本篇要介紹幾個全台超夯的遛小孩景點，不只能讓小孩電力全放光，大人也能玩得很盡興，種類從遊樂場、親子牧場到DIY體驗通通有，不只有票價資訊，還能讓你買得划算～話不多說，快跟著看下去！

台北－奧森兒童博物館

奧森兒童博物館。 圖／KLOOK

奧森兒童博物館位於捷運大安站附近，是間擁有三層樓的親子遊樂場，除了有13座主題展區，還有天空、森林和地底岩洞3大空間，讓小孩們盡情動手、動腳、動腦玩樂，從過程中學習，這裡也提供各式各樣讓小孩為之瘋狂的設施，像是泡泡區、美術塗鴉區、動力滾球區、滑索區、農夫市集等等，館方也很貼心地為小小孩設計幼兒區、附設餐廳販售午餐，更不定時提供親子活動，一同享受親子的甜蜜時光。從早玩到晚絕對值回票價！

適合年齡：各年齡層小孩，更特別設計幼兒專屬遊樂區

地點資訊：台北市大安區信義路三段153號1樓

營業時間：10:00-17:00（週三公休）

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

新北－石碇手作麵線DIY

石碇手作麵線DIY。 圖／kkday

除了親子樂園，小編現在要介紹的這項活動也大受爸媽們的推薦！石碇許家麵線推出手作麵線與流水麵的DIY體驗，每天限量兩場（9:00、13:00），記得先預約唷～由專人帶你製作屬於自己的麵線，從最開始的麵糰製作、甩麵到曬麵，一步一步地完成，之後還有超趣味的活動－麵條跳繩XD。當然活動的最後就是要吃才過癮！品嚐從清涼山泉水流下的麵線，配上醬油，Ｑ彈有勁又清爽！

適合年齡：建議7歲以上的兒童，6歲以下須由大人陪同

地點資訊：新北市石碇區烏塗里四分子三號

營業時間：09:00、13:00（活動時程約1.5-2小時）

門票資訊：$500/每人

桃園－埔心牧場

埔心牧場。 圖／IG, kiiaa.l

埔心牧場是北台灣第一座牧場，一開始配合政府致力於乳牛飼養，近年來轉型為休閒牧場，目前園內有親子遊戲區和戲水池、純青湖划船、露營區以及可愛動物區！不只可以買飼料餵食羊駝、小羊與小馬等超萌動物們，這裡還有人氣當紅的水豚君（他們泡澡的模樣超級可愛XD）、金豬賽跑和各種DIY活動，像是體驗擠牛奶、讓小朋友化身成牛仔丟繩索，當個英勇帥氣的Cowboy，也有牛牛遊園車可以搭乘唷。由於園區非常大可以待上半天～讓小孩盡情放電。

適合年齡：各年齡層小孩

地點資訊：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

營業時間：09:00-17:00

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

台南－頑皮世界

頑皮世界。 圖／kkday

頑皮世界占地約二十公頃，為南台灣最大的野生動物園，也是台南老字號的半開放式動物園，飼育兩千多隻動物，品種甚至來自世界各地，由於低矮圍籬設計，旅客得以近距離觀察、餵食動物。與呆萌的水豚君、超人氣的長頸鹿近距離互動，是園內最夯的活動之一，每次只要一開放預約，名額幾乎迅速額滿，想體驗的話真的手速要快呢。假日還有限定的免費遊園小火車、解說動物知識的劇場表演、旋轉木馬等室內遊樂設施，待上一整天絕對沒問題！

小編提醒：每月15號開放下個月的預約，記得提前向粉絲團私訊唷！

適合年齡：各年齡層小孩

地點資訊：台南市學甲區頂州里75-25號

營業時間：09:00-17:00

門票資訊：

門票資訊 圖／FunTime

高雄－高雄淨園農場

高雄淨園農場。 圖／kkday

既然不能出國，那就來到位於高雄的淨園農場，看看飛機起降過過乾癮吧！當然不只如此，這裡還有可愛動物園、長頸鹿溜滑梯與大沙坑等，甚至還能搭乘蒸汽小火車，絕對讓小孩樂翻天，玩一整天也捨不得回家啦XD，園區內還有南洋風情的餐廳，彷彿來到峇里島度假～若是想野餐的話也沒問題，這裡有大片草原與露營帳篷，可以一邊享受陽光、享用美食，實在太Chill了啦～

適合年齡：各年齡層小孩

地點資訊：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

營業時間：09:30-23:00

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

屏東－國立海洋生物博物館

國立海洋生物博物館。 圖／KLOOK

屏東擁有全國最大的國立海洋生物博物館，共分為三大館：台灣水域館、世界水域館以及位在一樓的珊瑚王國館。穿梭在海底隧道中，彷彿徜徉在海洋世界裡，欣賞動人的海洋生態，水藍色的夢幻景致絕對是打卡必備！還有精彩的餵食秀表演、趣味的親子活動等，若是想療癒身心靈來這準沒錯～

適合年齡：各年齡層小孩

地點資訊：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號

營業時間：

7、8月 平日09:00-18:00、假日08:00-18:00

其他月份 每日09:00-17:30

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

夜宿海生館

夜宿海生館。 圖／kkday

「夜宿海生館」絕對是份難忘的體驗！不但可以近距離接觸魚群，和魚兒一同睡覺，甚至有可愛的白鯨陪伴唷～當然不只這樣，海生館還提供了許多Surprise，絕對跟白天的活動大不同，有專員導覽、飼育後場參觀、展示館夜間探索、潮間帶生態觀察、親子海洋DIY等等，物超所值啦！

飼育企鵝

飼育企鵝。 圖／KLOOK

餵梅花鹿、水豚等動物已經不稀奇，現在你也有機會進到展示窗內，彷彿來到南極世界，在導覽員解說下更加認識企鵝生態、親自飼育企鵝、與搖搖晃晃的企鵝們互動，並拍照留念，有夠萌的啦～限量推出的獨家活動，雖然票價不菲，但每次一開放預約，立刻被掃光，所以心動不如馬上行動，絕對讓你值回票價！

宜蘭－綺麗休閒園區

綺麗休閒園區。 圖／KLOOK

宜蘭綺麗休閒園區為宜蘭最大的室內親子樂園！裡頭有讓小孩盡情放電的室內親子遊樂場、飄移卡丁車和野外生存探索區等設施，還有可以和Q萌寵物互動的星空牧場及超美的文青系鳥園（也是超熱門的打卡景點哦！），甚至也有適合大人一同參與的水彈槍射擊場、各式各樣的DIY、蝴蝶藝術館和畫展～來到這裡不僅小孩能夠盡情玩樂，大人也能玩得不亦樂乎唷！

適合年齡：各年齡層小孩

地點資訊：宜蘭縣蘇澳鎮利工一路一段6號

營業時間：09:00-17:30（週三公休）

門票資訊：

門票資訊。 圖／FunTime

宜蘭－奇麗灣珍奶文化館

奇麗灣珍奶文化館。 圖／KLOOK

位於宜蘭的奇麗灣珍奶文化館是「燈泡珍奶」的發源地，把珍珠奶茶裝進燈泡狀的容器內，曾經風靡全台。在這裡也能製作屬於自己的珍珠或是手搖珍珠奶茶，若要參加活動，要記得事先預約喔，活動結束後就能品嚐自己的作品～除了DIY體驗、語音導覽，更加認識珍奶文化，這裡景色也相當優美，有許多造景可以拍照打卡！

適合年齡：3歲以上的兒童適合DIY活動，館內3樓的珍珠樂園則適合2-8歲兒童

地點資訊：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

營業時間：09:30-17:00

【手搖珍奶場次】9:30/11:00/13:30/15:00，每場30分鐘

【手作珍珠】10:30/14:30，每場40分鐘

門票資訊：手搖珍奶DIY $230/份、手作珍珠DIY $320/份

花蓮－立川漁場摸蜆體驗

立川漁場摸蜆體驗。 圖／kkday

來到花蓮立川魚場有一項非常獨特的體驗，那就是親自下水體驗摸蜆，體驗完後還可以吃到一大盤的現炒黃金蜆，還有蜆冰淇淋、黃金蜆茶葉蛋，絕對是其他地方體驗不到的特色活動！夏季來時可以一邊泡泡水，清涼又消暑，一邊享受摸蜆的樂趣，真的是「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」呢XD。附近還有雲山水、翡翠谷等景點，非常適合親子一日遊哦～

適合年齡：各年齡層小孩，5歲小孩需由大人陪同下水

地點資訊：花蓮縣壽豐鄉魚池45號

營業時間：08:30-19:00

門票資訊：

摸蜆體驗 $120/每人，5歲以下免費

蜆殼DIY $150/每人（需3天前事先預約）

小編幫你整理好了以上這幾個親子景點，有沒有哪一個景點特別吸引你呢？若是下雨也不必擔心，許多室內景點照樣很好玩，下次帶小孩出門就不用擔心小孩會無聊，一起享受甜蜜的親子時光♥♥

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